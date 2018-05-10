10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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SGK'dan müjde! 18 ilaç geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
SGK'dan müjde! 18 ilaç geri ödeme listesine alındı
SGK'dan müjde! 18 ilaç geri ödeme listesine alındı SGK'dan müjde! 18 ilaç geri ödeme listesine alındı SGK'dan müjde! 18 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada SGK hizmetlerinin en önemlilerinden birinin hastaların tedavisinin vazgeçilmez bir parçası olan ilaçların temini konusu olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda bugüne kadar sağlık konusunu bir maliyet unsuru olarak görmeyen bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Bakan Sarıeroğlu, “Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacı geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır” dedi. 

Sarıeroğlu, geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanlarını ise şöyle sıraladı: 

“VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları) 

XALKORİ: Akciğer kanseri 

TAGRİSSO: Akciğer kanseri 

ALECENSA: Akciğer kanseri 

ZYKADIA: Akciğer kanseri 

IRESSA: Akciğer kanseri 

SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması 

OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı), NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali) 

DOPADEX: Parkinson hastalığı” 

2017 yılının ikinci döneminden itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığıyla yurt dışından temin edilen ilaçlardı. 

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