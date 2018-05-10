15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Yüksek Seçim Kurulu’nun İyi Parti’nin seçimlere katılması konusunda geciken kararı üzerine, CHP’den 15 milletvekili 22 Nisan’da partisinden istifa ederek İyi Parti’ye katılmıştı. 15 milletvekilinin bugün CHP’ye yeniden katıldı.
MİLLETVEKİLLERİ ŞUNLAR:
Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara ), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Aydın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Ünal Demirtaş (Zonguldak).
15 milletvekilinin İYİ Parti’den istifa etmesi durumunda Meclis’te İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 6’ya düşecek ve grup kurma hakkını kaybedecek.