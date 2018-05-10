Artık tarih oluyor! Erdoğan’ın işaret ettiği 400 vekilin sırrı

24 Haziran seçimlerinin ardından tam anlamıyla yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in çalışma sistemi için gerekli olan kritik sayılar da değişecek.

24 Haziran seçimleri ile Türkiye artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sağlayacak. Yeni sistemle birlikte birçok alanda değişikliler yürürlüğe girecek. Bunlardan biri de Meclis’in çalışma sistemini ilgilendiren milletvekili sayıları ile ilgili olacak.

550 olan milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla birlikte Meclis çalışmalarında aranan kritik sayılar da değişecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği vekil sayısına denk gelen anayasa değişikliği için gerekli sayı 367’den 400’e çıkacak. Bu değişiklikle birlikte bir döneme damga vuran 367 garabetinin psikolojik baskısı da ortadan kalkmış olacak.

ERDOĞAN'IN VURGULADIĞI VEKİL SAYISI

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Meclis’te AK Parti Grubunda yaptığı konuşmada partililere ve seçmenlere bu değişiklik üzerinden istediği vekil sayısını da vurgulamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ittifaka ve vekil hedefini şu şekilde anlatmıştı; ‘Cumhur İttifakı’na ve seçimlere ilişkin önemli bir vurguda bulunarak seçmenlere şöyle seslenmişti; “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi büyük bir kolaylık olacak ama Mecliste de çoğunluğu sağlamamız şarttır. Her şeyden önce sistem oturana kadar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yanında çok sayıda kanun çıkartmaya veya kanun değişikliğine, hatta Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Aziz milletimden isteğim şudur: Bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız, bu defa Anayasa değişikliği yapabilecek güce bizleri kavuşturmak suretiyle Cumhur ittifakına çok daha farklı bir güç katmanız olacaktır. Yeni dönemde de istikrarın ve güvenin temininde meclis çoğunluğu önemlidir. Cumhur ittifakı ile amacımız Mecliste sadece çoğunluğu elde etmek değil, aynı zamanda reformlar için gereken Anayasa değişikliği sayısına da ulaşmaktır. Milletimizin desteğiyle Cumhur ittifakının Anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağına ben inanıyorum, milletime güveniyorum.”

Bu sözlerin ardından seçimlerden sonra yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Erdoğan’ın istediği vekil sayısı merak konusu oldu. Bununla birlikte yeni sistemde Meclis işlemlerinde işleyen kritik sayılarda da yaşanacak değişiklikler dikkati çekti. Eski sistemde 550 olan vekil sayısının yeni sistemle birlikte 600’e çıkmasıyla Meclis’te kullanılan aritmetik ortalama sayıları da değişecek.

Meclis çalışmaları için aranan vekil sayısı ve işleyişler şöyle;

Toplantı yeter sayısı; Meclis üye tam sayısının en az 3 te 1’i ile toplanır. Üye tam sayısı eski sistemde 550’dir. Buna göre de toplantı yeter sayısı en az 184 olur. Yeni sistemde üye tam sayısı 600 olacak. Buna göre de toplantı yeter sayısı 200’e çıkacak.

Salt çoğunluk; Meclis üye tam sayısının yarısından en az 1 fazla olan çoğunluktur. Eski sisteme göre 276 olan salt çoğunluk yeni sistemde 301 olacak.

Karar Yeter Sayısı: Genel Kurul'da bir konuda karar alınabilmesi için gerekli olan sayı. Genel Kurul, toplantıya katılanların salt çoğunluğu yani yarısından fazlası ile karar alıyor. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlası olan 139'dan az olamıyor. Yeni sistemde de karar yeter sayısı en az 151 olmak zorunda olacak.

Anayasa değişikliği için kara yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3’te 2’si olan 367 ile yapıla biliniyordu. Ancak yeni sitemde bu sayı 400 olarak uygulanacak. Bu sayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sitem için seçmenlerden istediği vekil sayısına denk geliyor.

Meclis’in 5’te 3 karar yeter sayısı yani 330 ile anayasa değişikliği teklifleri halk oylamasına sunulurken yeni sistemde bu sayı da 360 olarak uygulanacak.



YENİŞAFAK