10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak miting açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak miting açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Destici görüşme sonrası açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak miting açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak miting açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak miting açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP ile ortak miting sorusuna "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün sayın BBP Genel Başkanı Destici’yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz onları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz bunların üzerinde durduk. Zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeye devam edeceğiz.

ORTAK MİTİNG AÇIKLAMASI

Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz.

CUMHUR İTTİFAKINDA HESAPLA YER ALMADIK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmalarından satır başları;

Ben de sayın cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran’da iki seçim birden yapılacak. Tabi cumhur ittifakının bir tane cumhurbaşkanı adayı var, o da cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Milletvekili genel seçimlerinde de AK Parti MHP ve BBP birlikte hareket ederek maksimum düzeyde TBMM’de temsilin sağlanacağına biz yürekten inanıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız başından beri bize karşı çok samimi, duyarlı bir davranış ve tutum içerisinde oldu. Ben bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz de BBP olarak cumhur ittifakının içinde hesapla yer almadık. Ülkemizin içinden geçtiği şartları, meselelerimizi, ülkemizin birliğini, vatandaşlarımızın huzurunu refahını dikkate alarak bu kararı verdik. Rabbim bizleri mahcup etmesin.

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