10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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İbrahim Tatlıses'ten millete çağrı

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İbrahim Tatlıses'ten millete çağrı
24 Haziran genel seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "İşi bilen usta mı, işi bilmeyen çırak mı?" diye sordu.
İbrahim Tatlıses'ten millete çağrı İbrahim Tatlıses'ten millete çağrı İbrahim Tatlıses'ten millete çağrı

AK Parti'den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek. Daha önce Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir’den aday adayı olmaya karar verdi.

Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunu avukatı İzmir İl Başkanlığı´na geçtiğimiz günlerde yaptı.

Daha önce de AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren İbrahim Tatlıses Instagram hesanından seçime dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, takipçilerine şöyle seslendi:

"Seçmenlere soruyorum: İşi bilen mi, bilmeyen mi? Usta mı, çırak mı? Söz ve karar milletin. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaman kaybına vakti yoktur."

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