10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:45Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:16Yatsı 21:52
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 102.381 1.59
  • Altın: 179,638 -0.72
  • Dolar: 4,2383 -1.73
  • Euro: 5,0479 -1.27

Türkiye'den BAE'ye uyarı

»
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan Sokotra Adası'ndaki gelişmelerden endişe duyulduğunu bildirdi.
Türkiye'den BAE'ye uyarı
Türkiye'den BAE'ye uyarı Türkiye'den BAE'ye uyarı Türkiye'den BAE'ye uyarı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in SokotraAdası'nda yaşanan son gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarında da ifadesini bulan Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan bu gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'YEMEN'İN TAHAMMÜLÜ KALMADI'

Açıklamada, 3 yıldan fazla süredir devam eden çatışmalar nedeniyle çok zor bir dönemden geçmekte olan Yemen'in yeni sorunlara ve ihtilaflara tahammülü olmadığının düşünüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, ilgili tüm aktörleri meşru Yemen hükümetine saygı göstermeye, mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Yemen krizinin müzakereler yoluyla çözümü için BM tarafından son dönemde ivme kazandırılan çabalara destek olmalarını bekliyoruz."

- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması 

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı."açıklamasını yapmıştı. 

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den BAE'ye uyarıTürkiye'den BAE'ye uyarıDışişleri Bakanlığı, Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan Sokotra Adası'ndaki gelişmelerden endişe duyulduğunu bildirdi.
Devlet Bahçeli ateş püskürdü!Devlet Bahçeli ateş püskürdü!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye geri dönmesi için, "Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır" dedi.
AK Parti'den 'İnce' sorusuna cevapAK Parti'den 'İnce' sorusuna cevapAK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarıyla ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu. Ünal, Muharrem İnce ile ilgili soruya da cevap verdi.
İngiliz parlamentosu: Türkiye ile gurur duyuyoruz!İngiliz parlamentosu: Türkiye ile gurur duyuyoruz!İngiliz Parlamentosunda gerçekleşen oturumda, Türkiye, Suriyelilere yönelik yardım çabaları ile sığınmacı krizine müdahalesindeki çalışmalarından dolayı övüldü.
100 bin imzada dikkat çeken detaylar!100 bin imzada dikkat çeken detaylar!Cumhurbaşkanı seçimi için 100 bin imza toplama süresi dün sona erdi. 100 bin imza ile aday olan Perinçek, 1 Kasım seçimlerindeki oy sayısını yakalarken, Karamollaoğlu, partisinin 1 Kasım seçimlerindeki oy sayısının yarısı kadar imza toplayabildi.
Sadece 3 bin imza toplayınca resmen çıldırdı!Sadece 3 bin imza toplayınca resmen çıldırdı!24 Haziran seçimlerinde Adalet Partisi (AP), Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi (DYP) ortak adayı gösterilen AP Genel Başkanı Vecdet Öz, dün tamamlanan imza toplama sürecinde 100 bine ulaşamadı.
  • Artık tarih oluyor! Erdoğan’ın işaret ettiği 400 vekilin sırrı10 Mayıs 2018 Perşembe 14:55
  • İşte MHP'nin seçim sloganı10 Mayıs 2018 Perşembe 14:33
  • Sıfır risk Kemal! Oradan aday oluyor..10 Mayıs 2018 Perşembe 12:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak miting açıklaması10 Mayıs 2018 Perşembe 12:16
  • 15 milletvekili CHP'ye geri döndü10 Mayıs 2018 Perşembe 11:50
  • 15 vekil tiyatrosunda son perde10 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
  • Geldi, talimatı verdi ve gitti! Güneydoğu vurgusu dikkat çekti10 Mayıs 2018 Perşembe 08:00
  • Erdoğan: İsrail başka şeylerden mahrum kalacak!10 Mayıs 2018 Perşembe 07:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP'yi ziyaret edecek10 Mayıs 2018 Perşembe 00:38
  • 40 dakika sürdü! Görüşmeden kareler10 Mayıs 2018 Perşembe 00:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri