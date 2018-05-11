AK Parti İstanbul'un A takımı belirlendi

Görev dağılımı şu şekilde;
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına: Ahmet Cin
Teşkilat Başkanlığına: Salih Çağdaş
Seçim İşleri Başkanlığına: Rabia İlhan
Tanıtım ve Medya Başkanlığına: Sevim Sayım Madak
Dış İlişkiler Başkanlığına: Melih Şükrü Ecertaş
Sosyal Politikalar Başkanlığına: Hakan Bahadır
Yerel Yönetimler Başkanlığına: Habil Yazıcı
Ekonomi İşleri Başkanlığına: Bünyamin Demir
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına: Sedat Ecin
İnsan Hakları Başkanlığına: Aysun Çeliker
Mali ve İdari İşler Başkanlığına: Murat Musaoğlu
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına: Yunus Fırat Aydın
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığına: Fadime Zehra Şener ve
İl Sekreterliğine: Nilüfer Arısoy getirildi.
Yürütme Kurulu Üyelerinin belirlenmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Şenocak “Hep birlikte AK Parti bayrağını İstanbul’da daha güçlü bir şekilde dalgalandıracağımız bir ekip oluşturduk. Yürütme kurulumuz ve yönetimimizle birlikte, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim’inde ilk hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin ilk Başkanı yapmak ve Partimizi İstanbul’umuzda 60 +1 hedefine ulaştırmak olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte İl Yürütme Kurulu Üyelerimizin büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. Bu dönemin arkadaşlarıma, İstanbul’umuza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.