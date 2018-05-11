Çavuşoğlu'ndan yurtdışındaki seçmene uyarı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için, yurtdışı seçmenlerin oy verme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurtdışı seçmenlerin ilk oylarını 7 Haziran’da sandıklara atacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimler için yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi 7 Haziran’da başlayacak. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın demokratik haklarını sorunsuz kullanabilmeleri için seçmen kütüklerini kontrol etmeleri gerekiyor. 12 Mayıs 2018 tarihine kadar YSK tarafından ilan edilen Yurtdışı Seçmen Kütüğünü kontrol etmelerini ve gerekiyorsa adres beyanında bulunmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Zira seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olan vatandaşlarımızın yurt dışında oy kullanabilmeleri için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gerekli” dedi. 12 Mayıs’tan sonraki itirazların geçersiz olacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızın bir an önce www.ysk.gov.tr adresi üzerinden veya yine YSK tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olan ‘Yurtdışı Seçmen Mobil Uygulaması’ üzerinden sorgulamalarını yapmaları önemli” dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların 7 Haziran’dan 19 Haziran’a kadar 60 ülkedeki 123 temsilcilikte, ayrıca 36 gümrük kapısında da 7 Hazian-24 Haziran tarihleri arasında oylarını kullanabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Burada bir hususu da hatırlatmakta fayda var. İkameti yurtdışında olan vatandaşlarımız seçim süreci içerisinde Türkiye’de bulunuyorlarsa yurt dışına çıkış yapmaksızın 7 – 24 Haziran tarihleri arasında ilan edilen 36 gümrük kapısında oylarını kullanabilecekler” dedi.

VATANDAŞ İSTEDİĞİ TEMSİLCİLİKTE OY VEREBİLECEK

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu şöyle dedi: “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için geçtiğimiz Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yeni bir uygulama devreye girmişti. Buna göre vatandaşlarımız diledikleri temsilciliklerde oylarını kullanabildi. 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için bu uygulama devam edecek. Yurtdışındaki vatandaşlar, farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, oy verme gününde kendilerine en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek. Örneğin, seçmen kaydı Fransa’da bulunan bir vatandaşımız seçim günü Almanya’da ise oradaki herhangi bir temsilcilikte oyunu kullanabilecek.

YTB VATANDAŞI BİLGİLENDİRECEK

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu kendi görev alanında bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yurtdışında yaşayan seçmenleri bilgilendireceğine de vurgu yaptı. Çavuşoğlu, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız gerekli hazırlığını hızla tamamladı, yurtdışı vatandaşlarımızın sandığa gitmelerini teşvik etmek amacıyla geniş bir iletişim kampanyası yürütecek. Bu kapsamda seçim web sitesi, afiş, ilan, broşür, film ve infografikler hazırlayarak vatandaşları bilgilendirici çalışmalar yürütecek. Vatandaşlar bu çalışmalara kurumun sosyal medya hesaplarından ve secim.ytb.gov.tr adresinden ulaşabilecek” dedi.

Yurtdışındaki vatandaşların Türkiye’ye ilişkin söz sahibi olmalarının önemine değinen Çavuşoğlu, seçimlerdeki yüksek katılımın vatandaşların anavatana olan aidiyetlerini ve ilgilerini göstermesi açısından önem arz ettiğini belirtti.

ADRES GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILACAK?

Yurtdışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayan veya kayıtlarında düzeltme yapmak isteyen vatandaşların, en yakın dış temsilciliğe nüfus cüzdanları ile başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar bu süre zarfında yurtiçinde olmaları durumunda, bulundukları yere en yakın Nüfus Müdürlüğüne pasaportlarıyla birlikte başvurabilecek.

SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar 2012 yılında yapılan düzenlemenin ardından ilk defa 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullandı. Bu tarihten sonra yurtdışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde oylarını rahat bir şekilde kullanabilmeleri için çalışmalar yürütülerek gerekli yasal düzenlemeler çıkarıldı. Bu çalışmaların ardından 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan yurtdışı seçmen sayısı 531 bin iken, bu sayı 7 Haziran 2015 Seçimlerinde 1 Milyon 56 bine, 1 Kasım 2015 Seçimlerinde 1 Milyon 298 bine, 16 Nisan 2017 Referandumunda da 1 Milyon 424 bine ulaştı. Yurtdışı seçmenlerin siyasal katılımı her geçen yıl daha da yükseldi.