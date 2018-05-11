Bill Gates'ten Bitcoin iddiası

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates Bitcoin ile ilgili yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates en zenginler listesinde ilk sıralarda görmeye alıştığımız bir isim.Son yıllarda yardım kuruluşlarına verdiği destek ile adından söz ettiren Gates, Bitcoin ve kripto para dünyası hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Bitcoin ile ilgili açıklamaları ile gündeme gelen Gates yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.



GELECEĞİ KARANLIK

91,8 milyar dolarlık servetiyle birçok teknoloji inisiyatifini destekleyen Bill Gates, Bitcoin ve kripto paraların saçmalık olduğunu düşünüyor.



Gates, kripto paraların esas değerleri olmadığını ve bu nedenle geçeceklerini karanlık gördüğünü de iddia etti.