Gıda Bakanlığı, Ramazan ayında artan et talebi üzerine kırmızı et fiyatlarını yükseltmek isteyen spekülatörleri engellemek için harekete geçerken; Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yürütülen ucuz et projesini de sürdürecek.

Bakanlık, 81 ilde mağazası bulunan 2 marketle daha anlaşma sağlayarak, BİM ve A101'le birlikte 4 marketin toplamda yaklaşık 20 bin şubesinden ucuz eti vatandaşın sofrasına ulaştıracak. ESK, ucuz et projesi kapsamında 81 ilde şubesi olan market zincirlerinden BİM ve A101'le anlaşarak, bu marketlerde ayda 6 bin ton olmak üzere, kuşbaşı etin kilosunu 31, kıymanın kilosunu ise 29 liradan satmaya başlamıştı. ESK proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 45 bin ton etin satışı gerçekleştirdi..