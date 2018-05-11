Elon Musk’tan gece yarısı heyecanlandıran Türkiye açıklaması

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc. CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Tesla'yı "bu yıl içinde Türkiye'de piyasaya sürmeyi planladıklarını" açıkladı.

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi.

Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullandı.

Şubat ayı itibarıyla Tesla'nın ürettiği toplam elektrikli araç sayısı 300 bini geçti.

Firmanın en popüler aracı olan ve bugüne kadar 200 binden fazla satan Model S, 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok satan elektrikli aracı olmuştu.

Şirket, Eylül 2015'te Model X isimli bir SUV ve Temmuz 2017'de Model 3 adlı aracını piyasaya sunarken, geçen sene de ilk elektrikli kamyonu olan Tesla Semi'yi duyurmuştu.