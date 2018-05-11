11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:44Öğle 13:07İkindi 17:00Akşam 20:17Yatsı 21:54
    • 25°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 102.373 -0.01
  • Altın: 180,849 0.52
  • Dolar: 4,2533 0.35
  • Euro: 5,0649 0.34

Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde..

»
Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde..
Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu görevlilerinin yıllık izin planlanmasında seçim tarihi dikkate alınacak.
Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde.. Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde.. Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde..

Sandık kurullarında görevlendirilen kamu görevlilerinin yıllık izinplanlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca kamu görevlilerinin sandık kurullarında görevlendirilmeleri gerektiği belirtildi.

DİKKATE ALINMASI ZORUNLU

Bu kapsamda seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasının zorunlu olduğu ifade edilen genelgede, bu hususta il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde gereken tedbirlerin ivedilikle alınacağı kaydedildi.

Genelgede, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde yerine getirilebilmesi ve millet iradenin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, sandık kurullarında görevlendirilen kamu personelinin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarının sağlanması istenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde..Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde..Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu görevlilerinin yıllık izin planlanmasında seçim tarihi dikkate alınacak.
Bugün okunması tavsiye edilen dualarBugün okunması tavsiye edilen dualarEn güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :
İbrahim Tatlıses'ten millete çağrıİbrahim Tatlıses'ten millete çağrı24 Haziran genel seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "İşi bilen usta mı, işi bilmeyen çırak mı?" diye sordu.
Üç ülkedeki Türk vatandaşlarına büyük müjdeÜç ülkedeki Türk vatandaşlarına büyük müjdeMalta, Sırbistan ve Moldova’da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanabilecek.
Rüyasında gördüğü Suriyeli kız için bakın ne yaptıRüyasında gördüğü Suriyeli kız için bakın ne yaptıSuriye'deki savaşı gözyaşlarıyla anlatan Suriyeli çocukların rüyasına girmesi sonrasında çok kez yardım kampanyası düzenleyen Kocaeli'nde yaşayan simitçi Erkan bakın ne yaptı.
“Ramazanda oruç tutacağım” dedi“Ramazanda oruç tutacağım” dediU19 Kadın Milli Takımı kalecisi Ronja Andersson'un Müslüman olması, İsveç'te gündeme oturdu.
  • Türkiye bu kızı konuşuyor! Erkekler dururken...10 Mayıs 2018 Perşembe 09:17
  • Meteorolojiden uyarı! Sağanak geliyor10 Mayıs 2018 Perşembe 09:16
  • O bölgedeki emlak fiyatlarını uçurdu10 Mayıs 2018 Perşembe 09:14
  • Yahudi Haham: Bir an önce yok olup gitsinler10 Mayıs 2018 Perşembe 07:40
  • 5 milyon dolarlık düğün10 Mayıs 2018 Perşembe 00:23
  • Mahkemede ilginç diyalog: Her sakallıya inanmayın!09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:02
  • Bu tabutta tam 5 kişinin cesedi var!09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:03
  • O ilimizden çok kötü haber!09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:01
  • Fatih Portakal da tercihini açıkladı09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:59
  • Eşek heykeli koydular yine de fayda etmedi09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri