11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Destici nereden aday olacak? 1995 formülü geliyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici görüşmesinde bu partiye verilecek milletvekilleri konusunda kesin yerler, kritik durumda olan şehirler ve tabanın motivasyonu için konulacak isimler olarak sıralanan üç formül ele alındı.
Destici nereden aday olacak? 1995 formülü geliyor
Destici nereden aday olacak? 1995 formülü geliyor Destici nereden aday olacak? 1995 formülü geliyor Destici nereden aday olacak? 1995 formülü geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP ile birlikte cumhur ittifakının içinde yer alan BBP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. BBP Genel Merkezi’ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’la birlikte gelen Erdoğan’ı, BBP Genel Başkanı Mustafa Desticikapıda karşıladı.

BBP’ye gelişinde alkışlarla karşılanan Erdoğan, 1 saatlik görüşmenin ardından yine alkışlarla uğurlandı. Erdoğan, görüşme sonrasında şunları söyledi:

GÖRÜŞMELERE DEVAM 

“24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz cumhur ittifakında MHP, BBP müşterek bir çalışma içinde olacağız. Sayın BBP Genel Başkanı Destici’yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz, bunları görüşme fırsatımız oldu. Çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız.

(Ortak miting) Şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Ama bir program, planlamayla kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler.” 

1995 SEÇİMLERİ VURGUSU

Görüşmede ‘üç seçenekli milletvekili adaylığı’nın gündeme geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, BBP’ye verilecek milletvekilleri konusunda kesin yerler, kritik durumda olan şehirler ve BBP tabanının motivasyonu için konulacak isimler olarak sıralanan üç formül ele alındı. AK Parti ve BBP’nin milletvekili sayısı konusundaki fikirleri dile getirildi. 1995 yılında ANAP listelerinden seçime giren BBP’nin 7 milletvekili çıkardığı hatırlatıldı. Destici’nin ise Ankara veya Eskişehir’den aday gösterilmesi gündeme geldi. Ankara’dan milletvekili adayı olmak isteyen Destici için son kararı Erdoğan verecek. BBP, kampanya süresince kendi bayrağı ve amblemini kullanacak. Bu çerçevede AK Parti’nin kurumsal çalışmalarında BBP de yer alacak. Erdoğan’ın görüşmede MHP ve BBP ile ortak mitinge sıcak baktığı öğrenildi. Erdoğan’ın ortak miting, kampanya süreci ve seçim çalışmalarıyla ilgili önümüzdeki günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelebileceği öğrenildi. 

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