11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi!

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Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi!
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte belge ve plakayla yurt dışından getirdikleri çalıntı araçları Irak'a götürüp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'u tutuklandı.
Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi! Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi! Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi!

 

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,  yurt dışından çalıntı otomobilleri sahte evrak ve plakalarla Türkiye üzerinden  Irak'a götürerek sattığı iddia edilen suç örgütüne yönelik ihbar üzerine çalışma  başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Mayıs'ta Büyükçekmece'de bir villa  ile Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne baskın düzenledi. Polis, Büyükçekmece'deki  adreste Iraklı Nazar Taher A. (40) ve Çetin T'yi (27) gümrükte ise iki lüks aracı  Irak'a götürmek üzere TIR'a yükleyen Yunanistan vatandaşı Adam K. (38), Ersin K.  (34) ve Yalçın S.'yi (42) yakaladı.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada oto kaçakçılığı çetesinin Irak uyruklu Nazar T. tarafından yönetildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında çetenin Yunanlı üyesi Adam K.'nın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin ettiği ortaya çıktı. 

Bu araçların sahte belgelerle Türkiye'ye sokulduğu ve çetenin İstanbul'da bulunan şebeke üyeleri olan Yalçın S. ve Çetin T'ye  teslim edildiği öğrenildi. Bu araçların daha sonra Nazar T'nin organizasyonunda Irak'a geçirildiği ve galerilerde satıldığı belirlendi.

Şüphelilerden Yalçın S'nin yapılan üst aramasında çalıntı araç  ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin dolar ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan çalıntı  lüks araçları, benzer marka modeldeki araç bilgilerini kullanarak düzenledikleri  sahte evrakla yurda soktuktan sonra, tırlarla Irak'a götürüp sattıklarını  belirledi.

 İncelenmek üzere Gayrettepe'deki otoparka getirilen araçların  işlemlerin ardından yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  Nazar Taher A, Adam K. ve Ersin K. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest  bırakıldı.

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