Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından çalıntı otomobilleri sahte evrak ve plakalarla Türkiye üzerinden Irak'a götürerek sattığı iddia edilen suç örgütüne yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Mayıs'ta Büyükçekmece'de bir villa ile Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne baskın düzenledi. Polis, Büyükçekmece'deki adreste Iraklı Nazar Taher A. (40) ve Çetin T'yi (27) gümrükte ise iki lüks aracı Irak'a götürmek üzere TIR'a yükleyen Yunanistan vatandaşı Adam K. (38), Ersin K. (34) ve Yalçın S.'yi (42) yakaladı.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada oto kaçakçılığı çetesinin Irak uyruklu Nazar T. tarafından yönetildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında çetenin Yunanlı üyesi Adam K.'nın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin ettiği ortaya çıktı.

Bu araçların sahte belgelerle Türkiye'ye sokulduğu ve çetenin İstanbul'da bulunan şebeke üyeleri olan Yalçın S. ve Çetin T'ye teslim edildiği öğrenildi. Bu araçların daha sonra Nazar T'nin organizasyonunda Irak'a geçirildiği ve galerilerde satıldığı belirlendi.

Şüphelilerden Yalçın S'nin yapılan üst aramasında çalıntı araç ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin dolar ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan çalıntı lüks araçları, benzer marka modeldeki araç bilgilerini kullanarak düzenledikleri sahte evrakla yurda soktuktan sonra, tırlarla Irak'a götürüp sattıklarını belirledi.

İncelenmek üzere Gayrettepe'deki otoparka getirilen araçların işlemlerin ardından yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nazar Taher A, Adam K. ve Ersin K. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.