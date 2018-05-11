Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı!

2018'de zorlu günler yaşayan Tesla'nın yeni hamleleri merakla bekleniyordu. Bu hamleler doğrultusunda Tesla'nın yeni bir gizli arabası, yayınlanan video ile ortaya çıktı.

Tesla'nın yeni bir gizemli arabası olduğu yayınlanan video ile ortaya çıktı. 2018'e ekonomik açıdan zor günler geçirerek başlayan Tesla ile ilgili Elon Musk'ın hiçbir endişesinin bulunmadığını açıklamıştı. Bugün itibarı ile Tesla'nın 2018 planlarına dair bir video yayınlandı.

Video genel olarak hem müzik seçimleriyle, hem ufaktan çıtlatılan yeni projelerle adeta 'Biz buradayız!' imajı veriyor. Şirketin halen çok güçlü olduğu ve yeni dönemde de etkisini koruyacağı mesajını iletiyor. Video'yu incelediğimiz de ortaya bu görüntüler çıkıyor:

Örtülerin altındaki araç

Videonun 16. saniyesinde görebileceğiniz bu aracın görüntüsü, Tesla'nın yeni arabalarını dizayn ettiği Hawthorne stüdyosundan çekilmişti. Aracın ne olduğuna dair tahmin yapmak zor gözüküyor, fakat bir ihtimal yeni Tesla Y olabileceği söyleniyor. Bununla birlikte aracın bir SUV olma ihtimali de artıyor.

Füturistik Direksiyon

Burada da yeni nesil Roadster'dan bir görüntü aktarılıyor. Direksiyonu ile Formula 1 araçlarını andıran ve geleceği konu alan bilim kurgu filmlerine benzemiş aracın ilk defa bu kadar net gözüktüğü görünüyor.

Mat Siyah Model 3

Videoda dikkatimizi çeken bir başka unsur da matlığıyla dikkat çeken siyah Model 3 oldu. Oldukça klas duran araba, yeni bir performans modelinin habercisi de olabilir.