11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:44Öğle 13:07İkindi 17:00Akşam 20:17Yatsı 21:54
    • 27°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 102.644 0.26
  • Altın: 181,203 0.72
  • Dolar: 4,2550 0.39
  • Euro: 5,0728 0.49

Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı!

»
Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı!
2018'de zorlu günler yaşayan Tesla'nın yeni hamleleri merakla bekleniyordu. Bu hamleler doğrultusunda Tesla'nın yeni bir gizli arabası, yayınlanan video ile ortaya çıktı.
Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı! Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı! Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı!

 

Tesla'nın yeni bir gizemli arabası olduğu yayınlanan video ile ortaya çıktı. 2018'e ekonomik açıdan zor günler geçirerek başlayan Tesla ile ilgili Elon Musk'ın hiçbir endişesinin bulunmadığını açıklamıştı. Bugün itibarı ile Tesla'nın 2018 planlarına dair bir video yayınlandı.

Video genel olarak hem müzik seçimleriyle, hem ufaktan çıtlatılan yeni projelerle adeta 'Biz buradayız!' imajı veriyor. Şirketin halen çok güçlü olduğu ve yeni dönemde de etkisini koruyacağı mesajını iletiyor. Video'yu incelediğimiz de ortaya bu görüntüler çıkıyor:

Örtülerin altındaki araç

Videonun 16. saniyesinde görebileceğiniz bu aracın görüntüsü, Tesla'nın yeni arabalarını dizayn ettiği Hawthorne stüdyosundan çekilmişti. Aracın ne olduğuna dair tahmin yapmak zor gözüküyor, fakat bir ihtimal yeni Tesla Y olabileceği söyleniyor. Bununla birlikte aracın bir SUV olma ihtimali de artıyor.

Füturistik Direksiyon

Burada da yeni nesil Roadster'dan bir görüntü aktarılıyor. Direksiyonu ile Formula 1 araçlarını andıran ve geleceği konu alan bilim kurgu filmlerine benzemiş aracın ilk defa bu kadar net gözüktüğü görünüyor.

Mat Siyah Model 3

Videoda dikkatimizi çeken bir başka unsur da matlığıyla dikkat çeken siyah Model 3 oldu. Oldukça klas duran araba, yeni bir performans modelinin habercisi de olabilir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı!Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı!2018'de zorlu günler yaşayan Tesla'nın yeni hamleleri merakla bekleniyordu. Bu hamleler doğrultusunda Tesla'nın yeni bir gizli arabası, yayınlanan video ile ortaya çıktı.
Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi!Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi!İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte belge ve plakayla yurt dışından getirdikleri çalıntı araçları Irak'a götürüp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'u tutuklandı.
TANAP'ın açılış tarihi belli olduTANAP'ın açılış tarihi belli olduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "TANAP projesini 12 Haziran'da devreye alıyoruz"
300 bin öğrenciye müjde! Borçlar siliniyor300 bin öğrenciye müjde! Borçlar siliniyor300 bin öğrencinin öğrenim kredisine bağlı gecikme faizleri siliniyor. 3.9 milyarlık öğrenim kredisi yapılandırılıyor. Eylülden itibaren yeni ödeme takvimi hazırlanacak.
Ekonomi için yol haritası tamam! Londra’ya dev çıkarmaEkonomi için yol haritası tamam! Londra’ya dev çıkarmaBeştepe’deki zirvenin ardından, dün ekonomi bürokratları bir araya gelirken, bugün de Londra’ya çıkarma yapılacak. Kararlı mücadele mesajı doların iki günde yüzde 3.5 düşmesini sağladı.
Bakanlık Ramazan’da ucuz et için düğmeye bastıBakanlık Ramazan’da ucuz et için düğmeye bastıGıda Bakanlığı, Ramazan ayında artan et talebi üzerine kırmızı et fiyatlarını yükseltmek isteyen spekülatörleri engellemek için harekete geçerken; Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yürütülen ucuz et projesini de sürdürecek.
  • Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi11 Mayıs 2018 Cuma 07:30
  • Bill Gates'ten Bitcoin iddiası11 Mayıs 2018 Cuma 07:12
  • SGK'dan müjde! 18 ilaç geri ödeme listesine alındı10 Mayıs 2018 Perşembe 12:25
  • Ziraat Bankası konut kredi faizlerini düşürdü10 Mayıs 2018 Perşembe 12:06
  • İlk kez açılan kuyuda bulundu! Bir şehirde daha petrol sevinci10 Mayıs 2018 Perşembe 10:40
  • Pastırma ve sucuğa Ramazan zammı10 Mayıs 2018 Perşembe 10:39
  • Gelecek ay başlıyor! Türkiye'ye para akacak10 Mayıs 2018 Perşembe 09:00
  • Almanlar yayınladı! Erdoğan işte bu yüzden kazanıyor10 Mayıs 2018 Perşembe 08:55
  • Erdoğan ‘Ahdim olsun ki..’ demişti! Yol haritası belli oldu10 Mayıs 2018 Perşembe 08:32
  • Yeni düzenleme geliyor! Onlar da emekli ikramiyesi alacak10 Mayıs 2018 Perşembe 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri