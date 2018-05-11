11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Emekliye büyük kazanç

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Emekliye büyük kazanç
12.3 milyon kişi, bayram ikramiyesine kavuşuyor. İlk bin liralık ödeme ay başında, ikinci ödeme de Ağustos’ta yapılacak. İkramiye tutarında her yıl artış yapılabilecek. Ödemelerde kesinti-haciz olmayacak.
Emekliye büyük kazanç Emekliye büyük kazanç Emekliye büyük kazanç

 

Yılda 2 bayram ikramiyesi, milyonların yüzünü güldürdü. Emeklilerin ikramiye hayali gerçek oldu. İkramiyede ilk bin liralık ödeme ay başında verilecek, yılın ikinci ödemesi ise Ağustos'ta yapılacak. Kalıcı düzenleme olarak hayata geçirilen ikramiyenin tutarında her yıl artış yapılabilecek. İşte A'dan Z'ye ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

KİMLER ALACAK?: 12.3 milyon kişi bayram ikramiyesi kapsamında. SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ikramiyeden yararlanacak.

EMEKLİYE VAR MI?: İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. İkramiye için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekir.

NE KADAR ÖDENECEK?: Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekliler ve maluller biner lirayı alacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödenecek. Geçirdiği iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan kişilerin ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Hem kocasından hem babasından veya annesinden aylık alan kişilere de ölüm aylığı oranı yüksek olan dosya baz alınarak ödeme yapılacak.

KESİNTİ YOK: İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak.

NASIL ÖDENECEK?: İlk ödeme Haziran başında yapılacak. SGK, ödeme tarihlerini önceden duyurup, hesaplara yatıracak.

KALICI OLACAK: Bu yıldan başlayarak her yıl verilecek.

TUTAR ARTACAK: İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak tutar her yıl artırılabilecek.

SANDIKLARI DA KAPSAYACAK

Sandıklardan emekli olan vatandaşlar da biner lira ikramiye alabilecek. Yapılacak düzenlemeden 150 bin sandık emeklisi yararlanacak. Paket kapsamında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriliyor. Ancak bu, halen faaliyetini sürdüren 17 özel emekli sandığı kapsamıyordu. 10'u banka, 6'sı sigorta şirketi, 1'i de Türkiye Odalar, Borsalar Birliği mensuplarına ait sandık emeklilerinin de ikramiyeden yararlanması planlanıyor. Bu düzenleme önerge verilerek gerçekleştirilecek.

81 MİLYON SEVİNDİ

Emekliden öğrenciye, konut sahibinden girişimciye, esnaftan çiftçiye, trafik cezasıvergi- prim gibi kamuya borcu olan kesimden iş dünyasına kadar 81 milyonu kapsayan dev paket yüzleri güldürdü. Vatandaşın cebini rahatlatan paket, kısa süre içerisinde hayata geçecek..

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