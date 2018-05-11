Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altında düşüş başladı. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 11 Mayıs Cuma günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 11.5.2018 Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?
179,89 liradan alınırken, 179,92 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 287,99 liradan alınırken 294,50 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 574,18’dan alınırken 589,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1193,00 liradan alınıp 1205,00 liradan alıcı buluyor.