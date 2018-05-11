11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Rusya ile ihracatta yeni dönem! Zorunlu oluyor

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Rusya ile ihracatta yeni dönem! Zorunlu oluyor
Son dönemde ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik alanda da yakınlaştığımız Rusya, ihracatta yeni bir döneme giriyor.
Rusya ile ihracatta yeni dönem! Zorunlu oluyor Rusya ile ihracatta yeni dönem! Zorunlu oluyor Rusya ile ihracatta yeni dönem! Zorunlu oluyor

 

Türk ihracatçısını da yakından ilgilendiren kod uygulaması tüm ürünlerde kademeli olarak zorunlu hale getirilecek. Öncelik Türk ihracatçısının öncü olduğu ayakkabı, giyim ve tütünde olacak.

Bilindiği üzere Türkiye’nin ayakkabı ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 27’lik artış gösterdi ve 222 milyon dolardan 281 milyon dolara çıktı. En fazla payı alan ülkelerin başında Rusya vardı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 18.4 milyon dolarlık Türk ayakkabısını Ruslara satan üreticiler bu yılın ilk çeyreğinde rakamı yüzde 187 artırdı ve 53 milyon dolara yükseltti.

Keza tekstil ve giyim ürünlerinde de benzer rakamlar söz konusu. Geçen yılın ilk 5 ayında hazır giyim ve konfeksiyonda 60.7 milyon dolarlık ihracat yaptığımız Rusya’ya bu yıl 91 milyon dolarlık ürün sattık. Tütün satışı ise geçen yıl ile neredeyse aynı seviyelerde 2.5 milyar dolar civarında oldu.
 
10 ürünle başlayacak

İşte başta bu 3 ürün olmak üzere 10 grup için Rusya kod kullanımını zorunlu hale getirdi.

Moskova Yönetimi’nin onayladığı kararla gelecek yıldan itibaren ülkede satılan hazır giyim ve konfeksiyon, ayakkabı, tütün-sigara, parfüm, lastik gibi ürünler özel bir kodla işaretlenecek.

5 yıl içindeyse Rusya'da her ürünün üreticiden tüketiciye kadar serüveni bu kod yardımıyla izlenecek. Bir anlamda Rusya daha bilinçli tüketici, daha dikkatli üretici modelini hayata geçirecek.

Peki Rusya bununla neyin önüne geçmeyi düşünüyor? Öncelikle kaçak ve sahte ürünlerin. Ülkedeki en önemli vergisel sorunlardan biri olarak kaçakçılık gösteriliyor. Kod sayesinde cep telefonuna ilgisiyle bilinen Ruslar, yükledikleri uygulama yardımıyla satın aldığı veya almakta olduğu ürünü taratacak ve öyle alacak.

Rus hükümeti de diğer yandan ürünlerde sahteciliğin önüne geçecek, ülkeye kaçak geçişlerin önünü kesecek. Türk şirketleri, kod sistemine göre hazırlığını yapmalı… Özellikle de ayakkabı ve hazır giyim üreticileri…

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