Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında, sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, suda bir kadının hareketsiz durduğunu görüp, polise haber verdi. İhbarla sahile gelen deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kadının, öldüğü belirlendi. Cenazenin, İstanbul'un Silivri ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nilgün Makinecioğlu'na ait olduğu saptandı. Makinecioğlu'nun cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
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