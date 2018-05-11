11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor

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CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisinin iptali için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.
CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHKçıkarma yetkisinin iptali için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracaklarını açıkladı.

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