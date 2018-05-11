İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntü! Ceset mi?

Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından fark edildi. Bir seyyar satıcı, "Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. Bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar" dedi.

Birkaç saat sonra yine aynı yerde uyuşturucu madde kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde uyuşturucu madde hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı. Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.