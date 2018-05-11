İnce'den Akşener sorusuna cevap

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Partili rakibi Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde tutumunun ne olacağıyla ilgili soruya, "Beni yardımcısı yaparsa olurum" yanıtını verdi.

Hakkari mitingi sonrası Trabzon'a giden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde başkan yardımcılığı için kafasından geçen isimler olduğunu belirtti.

İnce, "Meral Akşener ikinci tura kalırsa ne yaparsınız?" sorusuna, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz" yanıtını verdi.

Ana projelerinin üretken ve adil bir ekonomik yapı olduğunu vurgulayan İnce, "Ekonomik kriz kapıda bekliyor. Böyle bir ülke yönetilme olmaz. Bu ülkeyi çağdaş ülkelerde olduğu gibi hep birlikte yöneteceğiz. Ana projemiz, üretken ve adil bir ekonomik yapı. En büyük sorun, gelir adaletsizliği. Bunu çözeceğiz" dedi.

İnce, hedefleri arasında "Türkiye'de 100 bin bilgisayar mühendisi yetiştirmek olduğunu" da aktardı.

OHAL'le ilgili soru üzerine İnce, seçilmesi halinde OHAL'i hiç beklemeden hemen kaldıracağını söyledi.