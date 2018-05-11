Mehmed Niyazi Özdemir vefat etti

Yazılamamış Destanlar, Çanakkale Mahşeri, Yemen Ah Yemen romanlarının yazarı üstad Mehmed Niyazi vefat etti.
Haber7.com ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, okurlarına,başsağlığı dileriz.
Mehmet Niyazi Özdemir kimdir?
Mehmet Niyazi Özdemir, 8 Nisan 1942'de Adapazarı'nda doğdu. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.
İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.
1982 yılında "Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı.
Mehmet Niyazi Özdemir'in eserleri
Romanları:
Varolmak Kavgası Roman
Bayram Hediyesi Hikâye
İki Dünya Arasında Roman
Yazılamamış Destanlar Hikâye
Çanakkale Mahşeri
Dâhiler ve Deliler
Daha Dün Yaşadılar Roman
Doğunun Ölümsüz Çocuğu
Yemen! Ah Yemen!
Düşünce kitapları:
Plevne Tarihi
İslam Devlet Felsefesi
Millet ve Milliyetçilik
Türk Devlet Felsefesi
Türkiye'nin Meseleleri-I
Türkiye'nin Meseleleri-II
Medeniyet Ülkesini Arıyor
Medeniyetimizin Analizi ve Geleceği
Millet ve Türk Milliyetçiliği
Türk Tarih Felsefesi