Ermenistan'a Türkiye'den ilk cevap

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız" sözleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Tabii bir görelim Ermenistan tabi yıllardan beri Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz. Biz hiç kimseyle, başta komşularımız olmak üzere husumet içinde olmayı arzu etmiyoruz. Böyle bir yaklaşım varsa bunu tabiatıyla ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz."