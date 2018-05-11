11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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İstanbul'da ilkokulda bomba alarmı

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İstanbul'da ilkokulda bomba alarmı
Esenler'de bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, polis olay yerinde çalışmalarına başladı.
İstanbul'da ilkokulda bomba alarmı İstanbul'da ilkokulda bomba alarmı İstanbul'da ilkokulda bomba alarmı

Esenler'deki Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nda bomba olduğu yönünde polise ihbar geldi. Okula gelen polis ekipleri öğrencileri dışarı çıkardı. Okula gelen velilerde öğrencileri alarak evlerine götürdü. Okulda ve çevresinde büyük panik yaşanırken polisin okuldaki incelemesi sürüyor. 

Ayrıntılar geliyor..

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