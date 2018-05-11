Tesettür Giyime En Uygun Nasıl Giyinilir?

Fakat örtünmek sadece başörtüden ibaret değildir. Örtünmekten kasıt tam olarak vücut hatları belli olmayacak şekilde giyinmek demektir. Bundan dolayı muhafazakar bir yaşam tarzı benimseyen bayanlar tesettürlü olmak için şal, pardösü, etek, tunik, ferace kullanırlar.





Tesettür Giyim Kombineleri Nelerdir?

Tesettür tarzını yaşamlarında kullanan insanlar genellikle rahat kesim pantolon modellerini tercih ederler. Yüksek bel pantolon veya etek modelleri günlük tesettür giyim modelleri arasında en çok kullanılan parçalar arasında yer alıyor. Eğer etek kombineleri yapacaksanız yüksek bel etek modelleri ile kombinleyebilirsiniz. Bunun dışında en önemli ürün kesinlikle kap, panço veya pardösülerdir. Bunlar her zaman kurtarıcı parçadır. Her dolapta bulunması gereken en önemli üründür. Acil bir durumda üstünüze geçirip kullanabileceğiniz birçok spor veya şık kap modelleri vardır. Şık kombinler elde etmek istiyorsanız tesettür elbise tercihlerinde de bulunabilirsiniz.

Son dönemlerde bu kulvarın üstüne çok düşülmesi ve diğer giyim tarzlarına göre biraz daha emek istemesi birçok tesettür giyim markasının popülaritesini arttırmıştır. Buna bağlı olarak birçok online tesettür giyim sitesi de bu alanda sayıca artmış ve günden güne kendini hızla geliştirmektedir.

Tüm bunların yanında başörtüsü tercihi de ayrıca önem taşır. Günlük kullanılan şal veya eşarplar rahat olması açısından pamuklu kumaşlardan tercih edilmelidir. Ter emmeleri ve bozulup kayma sıkıntılarının olmaması büyük bir konfordur. Fakat özel bir günde ipek veya şifon kumaşlardan olan başörtüler kullanmalısınız. Bunlar kayma yapabilir ama her vakit tok duruşlu olup kolay şekil alacaktır.

Tesettürde Uyum Nasıl Sağlanır?

Her giyim stilinde önem taşıyan renk uyumu tesettür giyim stilinde de çok önemli bir yer taşır. Öncellikle şalınızı desenli seçecekseniz diğer parçalarınızı tek renk seçmeye özen göstermelisiniz. Aksi takdirde bu çok göz yoracaktır. Tabii ki desenli şalları desenli kıyafetlerle kullanabilirsiniz ama bu incelik ister ve dikkatli olmanız gerekir. Eğer tek renk şal kullanacaksanız giydiğiniz parçalarda canlı renklerde veya desenli olabilir.

Kaynak: Modaselvim.com