Fakıbaba'dan "uygun fiyatlı et" açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba şu anda karkas et fiyatlarının kilo fiyatının 28 lira olduğunu söyledi. Fakıbaba, "Et fiyatlarının düşmesiyle birlikte tüketim de artıyor. Biz bundan memnun oluyoruz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Razaman öncesi gıda fiyatlarını yayınında değerlendirdi.

Ucuz fiyatlı et uygulamasının Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini belirten Bakan Fakıbaba, Ramazan ayında iki bin markette daha ucuz fiyatlı et uygulaması başlatacaklarını vurguladı.

Bakan Fakıbaba, Ramazan ayı boyunca gıda denetimlerini sıklaştıracaklarını da belirtti.

Uygun fiyatlı et uygulamasının başarıyla devam ettiğini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba şunları söyledi:



"Son zamanlarda yem fiyatların artması ve kurlardaki artış et fiyatlarında biraz artışa neden olmuştur. Ancak biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Biz üreticilerimizin zarar etmesini istemiyoruz ancak asıl hedefimiz tüketicilere uygun fiyatlara et vermek istiyoruz. Bu hafta karkas et fiyatları 28 liradan seyrediyor."

"BUĞDAY ALIM FİYATI YARIN AÇIKLANIYOR"

Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili de açıklama yapan Bakan Fakıbaba, "Sayın Başbakanımız yarın buğday fiyatlarını açıklayacak" dedi.

Hayvancılıkla uğraşan kesimin artan yem fiyatlarından rahatsız olduklarına işaret eden Fakıbaba, "Bundan sonra yem piyasasında da TMO'nun var olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.