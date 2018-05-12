80 milyona müjde paketi yasalaştı!

Meclis, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjde paketini yasalaştırdı. Genel Kurul'da iki gün süren mesaiyle kabul edilen torba yasaya göre emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000'er lira ikramiye alacak, vatandaşların vergi ve prim borçları yapılandırılacak. Yasayla, milyonlarca vatandaşın, vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları yapılandırılıyor. Yapılandırmaya konu alacaklarda 31 Mart 2018'in esas alınması öngörülüyor. Bu çerçevede belediye borçları da yapılandırılacak. Yasaya göre yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018'e kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.



GELİBOLU KAPSAMDIŞI

Genel Kurul'da İmar Barışı'yla ilgili maddede değişikliğe gidildi. Gelibolu tarihi yarımadası kapsam dışı bırakıldı. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinse imar barışının uygulanmayacağı alanlar, kroki ve koordinatlarla belirlendi. Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ile İmar Barışı'nın sağlanması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru şartı getirildi. 31 Ekim 2018'e kadar başvurarak şartlarını yerine getirenlere kayıt bedelini ödemeleri halinde Yapı Kayıt Belgesi verilecek.



ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE ATAMA MÜJDESİ

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlarla aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin yeniden atamaları yapılacak. Başarısızlık ile ÖYP kapsamında süresinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle kadrosuyla ilişiği kesilenler, düzenlemeden yararlanamayacak.

SABAH