12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:43Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:18Yatsı 21:55
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,829 1.62
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

80 milyona müjde paketi yasalaştı!

»
80 milyona müjde paketi yasalaştı!
Türkiye’deki tüm vatandaşların yüzünü güldürecek paket Meclis’te yasalaştı. Paketle vatandaşın alım gücü artacak, iç talep canlanacak, büyüme ivme kazanacak.
80 milyona müjde paketi yasalaştı! 80 milyona müjde paketi yasalaştı! 80 milyona müjde paketi yasalaştı!

Meclis, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjde paketini yasalaştırdı. Genel Kurul'da iki gün süren mesaiyle kabul edilen torba yasaya göre emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000'er lira ikramiye alacak, vatandaşların vergi ve prim borçları yapılandırılacak. Yasayla, milyonlarca vatandaşın, vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları yapılandırılıyor. Yapılandırmaya konu alacaklarda 31 Mart 2018'in esas alınması öngörülüyor. Bu çerçevede belediye borçları da yapılandırılacak. Yasaya göre yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018'e kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.

GELİBOLU KAPSAMDIŞI

Genel Kurul'da İmar Barışı'yla ilgili maddede değişikliğe gidildi. Gelibolu tarihi yarımadası kapsam dışı bırakıldı. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinse imar barışının uygulanmayacağı alanlar, kroki ve koordinatlarla belirlendi. Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ile İmar Barışı'nın sağlanması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru şartı getirildi. 31 Ekim 2018'e kadar başvurarak şartlarını yerine getirenlere kayıt bedelini ödemeleri halinde Yapı Kayıt Belgesi verilecek.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE ATAMA MÜJDESİ

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlarla aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin yeniden atamaları yapılacak. Başarısızlık ile ÖYP kapsamında süresinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle kadrosuyla ilişiği kesilenler, düzenlemeden yararlanamayacak.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şart yok kefil yok! Faizi Bakanlık karşılayacakŞart yok kefil yok! Faizi Bakanlık karşılayacakGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dünyada tarıma yönelişin arttığını belirterek, “Üreticilerimiz Ziraat Bankası ve TKK aracılığıyla şartsız, kefilsiz kredi kullanabilecek, kredinin tüm faizini biz karşılayacağız” dedi.
Yeni emekliye de 2 bin lira ikramiye!Yeni emekliye de 2 bin lira ikramiye!Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde detaylar netleşti. Bayram öncesi emekli olanlar da emekli ikramiyesi alacak. Vefat eden emeklinin yakınlarına da ödeme yapılacak.
80 milyona müjde paketi yasalaştı!80 milyona müjde paketi yasalaştı!Türkiye’deki tüm vatandaşların yüzünü güldürecek paket Meclis’te yasalaştı. Paketle vatandaşın alım gücü artacak, iç talep canlanacak, büyüme ivme kazanacak.
Fakıbaba'dan "uygun fiyatlı et" açıklamasıFakıbaba'dan "uygun fiyatlı et" açıklamasıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba şu anda karkas et fiyatlarının kilo fiyatının 28 lira olduğunu söyledi. Fakıbaba, "Et fiyatlarının düşmesiyle birlikte tüketim de artıyor. Biz bundan memnun oluyoruz" dedi.
Ağbal: Tüm imkanlarıyla enflasyona odaklandıAğbal: Tüm imkanlarıyla enflasyona odaklandıMaliye Bakanı Naci Ağbal, maliye politikasında ne kadar imkan varsa bunu enflasyonu aşağı çekmek için kullanacaklarını söyledi.
THY'den iş arayanlara müjde! İşte şartlar...THY'den iş arayanlara müjde! İşte şartlar...Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, uçak bakım teknisyeni, uçak bakım planlama personeli ve tecrübeli boya personeli arıyor.
  • Rusya ile ihracatta yeni dönem! Zorunlu oluyor11 Mayıs 2018 Cuma 13:32
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı11 Mayıs 2018 Cuma 13:31
  • Türkiye’nin en pahalı şehri İstanbul oldu11 Mayıs 2018 Cuma 13:30
  • Yeni havalimanı onlara emanet!11 Mayıs 2018 Cuma 13:30
  • Emekliye büyük kazanç11 Mayıs 2018 Cuma 13:29
  • THY'den müthiş hamle! 220 yeni uçak alacak11 Mayıs 2018 Cuma 13:28
  • Petrol fiyatları için korkutan tahmin!11 Mayıs 2018 Cuma 13:28
  • Örtünün altından Tesla'nın gizemli aracı çıktı!11 Mayıs 2018 Cuma 12:15
  • Lüks araç çetesi istanbul'da çökertildi!11 Mayıs 2018 Cuma 12:14
  • TANAP'ın açılış tarihi belli oldu11 Mayıs 2018 Cuma 11:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri