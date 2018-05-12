Şart yok kefil yok! Faizi Bakanlık karşılayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dünyada tarıma yönelişin arttığını belirterek, “Üreticilerimiz Ziraat Bankası ve TKK aracılığıyla şartsız, kefilsiz kredi kullanabilecek, kredinin tüm faizini biz karşılayacağız” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Lisanslı Depoculuk ve 80. Yıl Lansman toplantısına katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı konuşmada, “Dünyada tarıma yönelişin arttığı bir zamanda yaşıyoruz.

İnsan neslinin devamı, dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenme için tarım olmazsa olmazımızdır. Dolayısıyla tarım, sadece üreticileri değil, tüketicileri de doğrudan ilgilendiren bir sektör durumundadır.

“Üreticilerimiz Ziraat Bankası ve TKK aracılığıyla şartsız, kefilsiz kredikullanabilecek”

Lisanslı depoculuk faaliyetleri ile ilgili son duruma da değinen Bakan Fakıbaba, “Ülkemiz depo açığının giderilmesi amacıyla 2005 yılında TMO tarafından 'Özel Sektöre Uzun Süreli Kiralama Yöntemiyle Lisanslı Depo Yaptırılması' süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ülke genelinde 90 noktada 4,2 milyon ton kapasiteli depo yapımı hedeflenmiştir.

"Kira ve nakliye ücreti ödenmeyecek"

İhtiyaç görülen noktalara depo yapımı faaliyetlerine devam edilecektir. 2018 yılında 2,5 milyon tonluk kısmı, 2019 yılı sonunda ise tamamı devreye girmiş olacaktır. Bu sistem tamamlandığında ülkemize, 1,5 milyar TL’lik yatırım yapılarak, bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Üreticilerimiz ürününü lisanslı depoya teslim ettikleri takdirde, 2018 yılında depo kira ücreti ödemeyecek, biz karşılayacağız, ürün teslim ederken 25 TL analiz ücretini ödemeyecek, biz karşılayacağız, ton başına 25 TL nakliye desteği alacak. İlk kez bu yıl uyguluyoruz.

Ürününü sattığında yüzde 2 stopaj vergisi ve yüzde 2 SGK bedeli ödemeyecek, Ziraat Bankası ve TKK aracılığıyla şartsız, kefilsiz kredi kullanabilecek, kredinin tüm faizini biz karşılayacağız. Uzun kuyruklara maruz kalmadan kısa sürede ürünlerini teslim edecekler. Tüm bu desteklerimiz ile örneğin lisanslı depoya 20 ton ürününü getiren bir üretici, bu ürünü ister TMO’ya ister tüccara veya sanayiciye satsın bin 450 TL’ye kadar kazanç sağlayabilecek. Üretici olmayanları da unutmadık.

"Kredi faizinin yüzde 75'ini biz karşılıyoruz"

Lisanslı depo yapmak isteyen yatırımcılara, 20 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilme imkanı verdik, kredi faizinin yüzde 75’ine kadarını da biz karşılıyoruz. Ürününü lisanslı depoya teslim eden üretici dışındaki kesimlerin depo kira ücretlerinin yaklaşık yarısını da biz karşılayacağız. Tüccar/Sanayici lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi ticareti yaptığında yüzde 1 KDV ve yüzde 20 oranındaki gelir vergisini ödemeyecek” diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Lisanslı depoculukla üreticimiz, faizsiz kredi ile nakit ihtiyacını karşılayacak, ürününü hasat döneminde düşük fiyatlardan satmak zorunda kalmayacak, depo kirası ödemeden ürününü bekletebilecek, sonuçta ürününün değerinde satabilecektir.

Böylelikle fiyat istikrarı da korunacaktır. Depolama, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanları oluşacak. Rekabet ortamı sağlanacak. İhtiyaç duyulan miktarda, tür ve kalitedeki ürün kısa zamanda temin edilebilecek.

Sözlerime son verirken yaptığımız çalışmaların çiftçimize, üreticimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmalarda emeği geçenlere ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”