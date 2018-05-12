Yeni emekliye de 2 bin lira ikramiye!

Yaklaşık 12 milyon emekli, dini bayramlar öncesinde verilecek biner lira ikramiyenin sevincini yaşıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ikramiye müjdesi ile ilgili yasa yakında yürürlüğe girecek. İkramiye ödemesinin detayları da belli oldu. Buna göre yeni emekliler ve vefat edenlerin yakınları da bu haktan yararlanacak. İşte emeklilere ikramiye rehberi...



1- Bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.



2- Miktar maaşa göre değişecek mi?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmasızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.



3- Yeni emekli olanlar para alabilecek mi?

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli olanlar bu yıl iki Kurban Bayramı öncesi emekli olanlar ise tek ikramiye alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartı aranacak.



4- Emeklinin dul ve yetimleri de alacak mı?

Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o baz alınarak ödenecek. Çifte yerine yüksek orandan ödeme olacak. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik parası alanlar için bayram ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. İş göremezlik oranı kaç ise ona göre ikramiye verilecek.



5- İkramiye maaşla birlikte mi verilecek?

Ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödeniyor. İkramiyeler ya bu şekilde farklı günlerde ödenecek ya da aynı gün ödenecek. İlk ikramiye 14 Haziran arife gününden önce haziranın başında hesaplara geçecek. İkramiyeler emeklilerin maaş aldıkları bankalardaki hesaplarına yatırılacak.



6- İkramiye bir kereliğine mi verilecek?

İkramiye düzenlemesinde 'her yıl' ifadesi bulunuyor. Bu yüzden bundan sonraki yıllarda da ikramiye ödemesi devam edecek. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak önümüzdeki yıllarda enflasyon oranında artışlar da gündeme gelecek ve zam yapılacak.

SABAH