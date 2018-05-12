12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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YSK Demirtaş için kararını verdi

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YSK Demirtaş için kararını verdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kaynaklarından elde edilen bilgiye göre HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik itiraz başvurusu yapıldı, başvuru olumsuz değerlendirildi.
YSK Demirtaş için kararını verdi YSK Demirtaş için kararını verdi YSK Demirtaş için kararını verdi

HDP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ya başvuru yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, YSK’ye verdiği dilekçede Demirtaş’ın bir fotoğrafına yer verdi.

Yalım, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Kandil Dağı’nda eli kanlı PKK’lı teröristler ile çektirdiği fotoğraf. Demirtaş için başka bir şey söylemeye gerek var mı? Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesini arz ederim.”

YSK REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kaynaklarından elde edilen bilgiye göre HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik itiraz başvurusu yapıldı, başvuru olumsuz değerlendirildi.

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