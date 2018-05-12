12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:43Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:18Yatsı 21:55
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,829 1.62
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı

»
Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı
Fransa'da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul'a gelen Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, Levent'teki lüks bir mağazada denediği pantolondan yarasa çıktığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.
Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı

Görüntüleri izleyen savcılık, olayda kusur olmadığını belirtti.

İstanbul Levent'teki lüks bir AVM'de yaşanan olay, 14 Ekim 2016'da meydana geldi. İddiaya göre, Fransa'da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul'a gelen Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için Levent'teki AVM'ye gitti. Burada ünlü bir markanın mağazasına giren Cotton, pantolon reyonuna geldi. Cotton burada beğendiği pantolonu denemek için aldığında içinde saklanan yarasaya temas etti. Korkarak irkilen kadın, durumu mağaza çalışanlarına bildirdi.

KUDUZ AŞISI OLDU

Kadının yanına gelen çalışanlar, pantolonu kontrol ettiğinde Cotton'un temas ettiği şeyin yarasa olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cotton yarasının kafese koyularak kendisine verilmesini istedi. Ancak çalışanlar temizlik görevlilerini çağırarak yarasayı mağazanın dışındaki çiçeklerin arasına koydu. Ardından yarasa uçarak kayboldu. Gittiği hastanede kuduz aşısı yapıldı. Cotton, daha sonra soluğu savcılıkta aldı. Cotton'un ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

AVM'DE KUSUR YOK

Savcılık, Cotton'un yarasa tarafından yaralandığını gösteren bir delil sunamadığını aksine kendi istek ve iradesiyle hastaneye başvurarak aşı olduğunu beyan etti. AVM'deki mağazaya ait görüntülerde yarasanın genç kadını yaraladığına dair bir iz olmadığını da vurgulayan savcılık, mağaza çalışanları ya da AVM yetkililerinin olayda bir kusuru olmadığını belirtip soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırıldı.

SABAH

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktıPantolonda yarasa! AVM için karar çıktıFransa'da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul'a gelen Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, Levent'teki lüks bir mağazada denediği pantolondan yarasa çıktığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.
Youtuber'a suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!Youtuber'a suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!Ünlü ‘Youtuber’ Mervan Tepelioğlu, “200 bin TL’lik arabayı 45 bin TL’ye almak” başlığıyla Youtube’a koyduğu videoda bir otomobilin nasıl ucuza alınıp hangi yoldan Türkiye’ye sokulacağını anlattı.
Tesettür Giyime En Uygun Nasıl Giyinilir?Tesettür Giyime En Uygun Nasıl Giyinilir?Tesettür kelime anlamı olarak Arapçada 'setr' yani örtünmek anlamına gelir.
İstanbul'da ilkokulda bomba alarmıİstanbul'da ilkokulda bomba alarmıEsenler'de bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, polis olay yerinde çalışmalarına başladı.
Canan Karatay'dan şaşırtan açıklamaCanan Karatay'dan şaşırtan açıklamaİç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye'de fiyatlarının yükselmesi önüne geçilemeyen et ürünleri için kendisine şikayet geldiğini belirterek "Kemik alın kardeşim" ifadesini kullandı.
Mehmed Niyazi Özdemir vefat ettiMehmed Niyazi Özdemir vefat ettiÇanakkale Mahşeri, Yemen Ah Yemen, Varolmak Kavgası, Dahiler ve Deliler gibi romanların yazarı, bir nesli kitaplarıyla besleyen ve yetiştiren üstad Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti. Mehmed Niyazi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
  • İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntü! Ceset mi?11 Mayıs 2018 Cuma 13:54
  • Cami ve minaresini böyle yıktılar!11 Mayıs 2018 Cuma 13:50
  • Ebru Gündeş yeni albümü için 950 bin TL harcadı11 Mayıs 2018 Cuma 13:48
  • Kayıp kadının denizde cesedi bulundu11 Mayıs 2018 Cuma 13:42
  • Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde..11 Mayıs 2018 Cuma 10:13
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar11 Mayıs 2018 Cuma 09:00
  • İbrahim Tatlıses'ten millete çağrı10 Mayıs 2018 Perşembe 12:47
  • Üç ülkedeki Türk vatandaşlarına büyük müjde10 Mayıs 2018 Perşembe 12:07
  • Rüyasında gördüğü Suriyeli kız için bakın ne yaptı10 Mayıs 2018 Perşembe 11:25
  • “Ramazanda oruç tutacağım” dedi10 Mayıs 2018 Perşembe 10:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri