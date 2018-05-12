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CHP'de isyan! İnce'nin sözleri kriz çıkarttı

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CHP yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde kendi partilerini bir kenara bıraktı, Meral Akşener’in başarısı için çalışıyor.
CHP'de isyan! İnce'nin sözleri kriz çıkarttı
CHP'de isyan! İnce'nin sözleri kriz çıkarttı CHP'de isyan! İnce'nin sözleri kriz çıkarttı CHP'de isyan! İnce'nin sözleri kriz çıkarttı

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Akşener adına adaylıktan çekilmeyi gündemine aldı. CHP tabanı, Cumhuriyet ile yaşıt partinin peşkeş çekilmesine isyan etti.

CHP, İYİ Parti’ye kiralanan 15 milletvekilinin şokunu atlatamadan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin skandal açıklamaları ile sarsıldı. Trabzon'da bir otelde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Muharrem İnce, adaylığının birinci haftasında havlu attı.

Bir gazetecinin "Meral Hanım (Akşener) çok iddialı ikinci tura kalacağına dair. Şayet ikinci tura Meral Hanım kalırsa ne düşünürsünüz, siyaseti bırakır mısınız?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

YARDIMCILIK KOLTUĞUNA RAZI

"Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden. Beni yardımcısı yaparsa olurum, otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için...”

VATANDAŞA ANLATAMIYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 vekili İYİ Parti’ye kiralık vermesinin şokunu atlatamayan CHP’liler, İnce’den gelen bu açıklama ile isyan etti. Cumhuriyetle yaşıt CHP’nin, 6 aylık İYİ Parti’ye peşkeş çekildiğini ifade eden partililer, bu açıklamanın ‘yenilgiyi’ daha baştan kabul etmek anlamına geldiğini belirtiyor. İnce’nin 1 haftada havlu attığını vurgulayan CHP’liler, “Gel bakalım Muharrem diye küçümseyici bir takdimle başlayan adaylık süreci 1haftada çöktü. Seçimin birinci turu bile gerçekleştirilmeden Cumhurbaşkanlığı yerine başka bir adayın yardımcılığına razı olundu. Yılların CHP’si yeni kurulan ve akibeti belli olmayan bir partiden medet umar hale geldi” yorumlarını yapıyor. Sahada seçim çalışması yürüten teşkilatlar da İYİ Parti ile yaşanan tuhaf yakınlaşmayı vatandaşa anlatamadıklarından yakınıyor.

İKİNCİ TURA KALIRSA ÇEKİLEBİLİR

Ankara kulislerinde İnce’nin sembolik olarak aday gösterildiği ve CHP’nin Akşener’in başarısı için çalışacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener, adayın belirlenmesi sürecinde FETÖ ile ABD ilişkisini kuran Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in evinde buluşmuştu. Bu görüşme FETÖ’nün talimatı olarak yorumlanmıştı.

Oluru verdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir’de gazetecilerin Muharrem İnce’nin sözlerine ilişkin soruları cevapladı. Kendisinden koltuk isteyen CHP’nin adayına olur veren Meral Akşener şunları kaydetti: “Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim.”

YENİ ŞAFAK

 

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