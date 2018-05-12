İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir’de gazetecilerin Muharrem İnce’nin sözlerine ilişkin sorularını, “Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır” diye yanıtladı ve ekledi: "O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim."
12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Akşener'den İnce'ye cevap! Yardımcısı yapar mı?
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