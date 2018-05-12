12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Yüzde 25 indirim geliyor!

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Yüzde 25 indirim geliyor!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kamu olarak işlettiğimiz cezaların 6 katını almayacağız, 4 katını alacağız. Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulayacağız" dedi.
Yüzde 25 indirim geliyor! Yüzde 25 indirim geliyor! Yüzde 25 indirim geliyor!

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye deprem kuşağında, özellikle Marmara. Kanal projelerinde depremselliği göze aldık. Tsunami çalışmalarını yaptık.

Özellikle Karadeniz Marmara arasında rüzgar verilerini ele aldık. Sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada buna benzer projelerde çalışmış uzmanlarla çalıştık, bunun geri dönüşü yok.

TOKİ, fiilen işin içinde olacak. Birçok bakanlıkla da çalışmaya başladık. Bu sene içinde ihale etmek istiyoruz.

Dünyanın dev şirketlerinin gözü burada.

Türkiye yap işlet devret dahil, kamu özel dahil dünyanın gözü Türkiye'deki projelerde. Hepsi dahil olmak istiyor. Çok sayıda yabancı finans kuruluşundan projeye yoğun ilgi var.

1915 Çanakkale Köprüsü boğazda yaptığımız üçüncü köprü. Kulelerin oturacağı zemindeki kazıkları çakmaya başladık.

18 Mart 2019'da köprü silueti ortaya çıkacak. Çalışmalar güzel gidiyor, 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girecek.

YENİ HAVALİMANINA ULAŞIM NASIL OLACAK?

Yüzde 89'u tamamlandı hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 29 Ekim de resmi açıklamayı yapmak 2 gün sonra da yolculukları yapmak istiyoruz. Şu an da bir aksilik yok. Yeni havalimanına ulaşım için 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelen otoyolumuz var. Odayeri'nden 3. Havalimanı'na yol açacağız. Hasdal bağlantımız var, D-20 devlet yolumuz var, bir kısmı hizmete girdi.

Gayrettepe'den Havalimanı'na metro hattımız var. İki noktadan da şehrin raylı sistemini entegre edecek çalışmalar yapıyoruz.

HGS CEZALARI

Amaç cezalarda caydırıcı olmaktı. İnsanımız unutabiliyor, kontrol edemeyebiliyor.

Dün Meclis'e verilen teklifle 15 günü geçmiş ödenmeyen cezaları 10 kattan 4 kata düşürüyoruz.

Kamu olarak işlettiğimiz cezaların 6 katını almayacağız, 4 katını da 36 taksitle alabileceğiz. Peşinde de yüzde 25 indirim yapacağız.

Özel sektörün işletmelerinde ise 4 katı ödemek durumunda olacağız.

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