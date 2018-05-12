12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Türkiye’den ABD’ye rest! Karşı adımlar atacağız

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Türkiye’den ABD’ye rest! Karşı adımlar atacağız
ABD'nin çelik ve alüminyuma ilave vergi uygulaması kararına ilişkin Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bu haftadan itibaren kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz" dedi.
Türkiye’den ABD’ye rest! Karşı adımlar atacağız Türkiye’den ABD’ye rest! Karşı adımlar atacağız Türkiye’den ABD’ye rest! Karşı adımlar atacağız

ABD ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmiş, bazı ülkeleri ise bu karardan muaf tutmuştu. 

Bazı ülkeler süreli, bazıları da kota uygulamasıyla muafiyet alırken Avrupa Birliği (AB), Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Kanada gibi ülkelerin uygulamanın dışında tutulmuştu. Türkiye, Hindistan, Çin gibi ülkeler söz konusu muafiyete dahil edilmemişti.

Konuyla ilgili ABD'li yetkililere mesajlarını yazılı ve sözlü ilettiklerini kaydeden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin ABD'ye demir-çelik sektöründe ticaret açığı verdiğini anlatarak şunları söyledi: 

TÜRKİYE BU İŞİN DIŞINDA TUTULMALI

"Oraya 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, 1 milyar 300 milyon doların üzerinde de ithalat yapıyoruz. Biz kendilerine bunları belirttik, çok da net bir şekilde anlattık. Türkiye'nin bu işin dışında tutulması gerektiğini de söyledik. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde de bazı girişimlerde bulunduk. 

En son, bu haftadan itibaren, kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz. Biz de aynı şekilde, onlardan yapmış olduğumuz ithalatta, onların ortaya koyduğu savların aynısını ortaya koyarak, onlara karşı önlemlerimizi alabileceğimizi söyledik. Bunu çok da hızlı şekilde alırız. Bundan sonra Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD'yi olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz. Ama biz bütün görüşme kapılarını açık bırakıyoruz."

Zeybekci, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda süreci yakından ve sıkı bir şekilde takip ettiklerini ifade etti. 

ÇELİĞİN YÜZDE 6'SI TÜRKİYE'DEN

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi verilerine göre, ABD, geçen yıl ithal ettiği 34,6 milyon ton çelikle dünyanın en büyük çelik ithalatçısı oldu. Ülkenin çelik ithalat hacmi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdi.

ABD'nin geçen yıl en çok çelik ithal ettiği ülke 5,8 milyon tonla Kanada oldu. Ülkenin çelik ithalatında Kanada'nın payı yüzde 17 olarak kayıtlarda yer aldı. Kanada'yı, yüzde 14 ile Brezilya, yüzde 10 ile Güney Kore, yüzde 9 ile Meksika ve yüzde 8 ile Rusya izledi.

Türkiye, geçen yıl yüzde 6 ile ABD'nin en çok çelik ithal ettiği 6'ncı ülke oldu. ABD'nin en çok çelik ithal ettiği diğer ülkeler ise yüzde 5 ile Japonya, yüzde 4 ile Almanya, yüzde 3 ile Tayvan ve yüzde 2 ile Çin olarak sıralandı. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise geçen yıl Türkiye, yaklaşık 13,8 milyar dolarlık çelik ve çelikten eşya ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelen 1,2 milyar dolarlık bölümü ABD'ye yapıldı.

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