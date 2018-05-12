12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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80 milyonu yakından ilgilendiriyor! Torba yasa ile gelen yenilikler

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Hükümetin 80 milyonun her ferdine avantaj getiren müjde paketi yasalaştı. İşte torba yasayla gelen yeni hayat...
80 milyonu yakından ilgilendiriyor! Torba yasa ile gelen yenilikler
80 milyonu yakından ilgilendiriyor! Torba yasa ile gelen yenilikler 80 milyonu yakından ilgilendiriyor! Torba yasa ile gelen yenilikler 80 milyonu yakından ilgilendiriyor! Torba yasa ile gelen yenilikler

12 milyon emekli iki dini bayramda toplam 2 bin lira kazandı.

618 bin yaşlının üç aylığı ikiye katlandı, 1500 lira oldu.

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Milyonlarca vergi ve prim borçlusu yapılandırma fırsatına kavuştu.

Trafik cezası, idari ceze ve belediyeye borcu olanlar nefes aldı.

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Yapılandırılmamış borçları taksitle ödeme kolaylığı hayata geçti.

Yurtdışındaki varlıkları Türkiye'ye vergisiz getirme imkanı tanındı.

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Ruhsatsız ve imara aykırı 13 milyon mülk sahibinin yüzü güldü.

Üniversiteden kaydı silinen yüzbinlerce öğrenci okuma şansı kazandı.

 

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