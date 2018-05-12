80 milyonu yakından ilgilendiriyor! Torba yasa ile gelen yenilikler

12 milyon emekli iki dini bayramda toplam 2 bin lira kazandı.
618 bin yaşlının üç aylığı ikiye katlandı, 1500 lira oldu.
Milyonlarca vergi ve prim borçlusu yapılandırma fırsatına kavuştu.
Trafik cezası, idari ceze ve belediyeye borcu olanlar nefes aldı.
Yapılandırılmamış borçları taksitle ödeme kolaylığı hayata geçti.
Yurtdışındaki varlıkları Türkiye'ye vergisiz getirme imkanı tanındı.
Ruhsatsız ve imara aykırı 13 milyon mülk sahibinin yüzü güldü.
Üniversiteden kaydı silinen yüzbinlerce öğrenci okuma şansı kazandı.