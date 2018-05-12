Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,Akdağ, CNN Türk televizyonunda yayınlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.
Başbakan Yardımcısı Akdağ seçim tahminini açıklayarak " Birinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilir. Herhalde yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir diye düşünüyorum. Parlamentoda da AK Parti çoğunluk elde eder, MHP ciddi sayıya ulaşır. Daha modern bir anayasa yapabilme hususunda belli bir sayıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
- "Vaatlerde ayar kaçtı"Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyorBingöl: Bir tek Erdoğan uğraşıyor, kıymetini bilinBahçeli'den çok sert 'Demirtaş' tepkisiGörüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte89 isme veto! MHP’de adaylar belli olduAK Parti'den seçim tahmini!Kritik karar seçim sonrasına ertelendiMezarda ağlayan gizemli kız bulundu Valilik açıklama yaptıFurkan Vakfı'nda hesap hareketleri şaşkına çevirdi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:58 Güneş 05:43 Öğle 13:06 İkindi 17:00 Akşam 20:18 Yatsı 21:55
- 27°C Adana
- 18°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 16°C Amasya
- 15°C Ankara
- 24°C Antalya
- 15°C Artvin
- 24°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 101.852 -0.52
- Altın: 182,930 1.68
- Dolar: 4,2953 1.34
- Euro: 5,1310 1.65
AK Parti'den seçim tahmini!
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,Akdağ, CNN Türk televizyonunda yayınlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'den çok sert 'Demirtaş' tepkisiMHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.
89 isme veto! MHP’de adaylar belli olduÇalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.
AK Parti'den seçim tahmini!Başbakan Yardımcısı Akdağ, seçim tahminini açıklayarak, "Herhalde yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir diye düşünüyorum." diye konuştu.
Karamollaoğlu, Gül operasyonunu ilk kez anlattı!Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim kampanyasını başlattığı İstanbul'da gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP'de isyan! İnce'nin sözleri kriz çıkarttıCHP yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde kendi partilerini bir kenara bıraktı, Meral Akşener’in başarısı için çalışıyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bingöl: Bir tek Erdoğan uğraşıyor, kıymetini bilin
- Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte
- Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı
- Youtuber'a suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
- Canan Karatay'dan şaşırtan açıklama
- Mehmed Niyazi Özdemir vefat etti
- Cami ve minaresini böyle yıktılar!
- Ebru Gündeş yeni albümü için 950 bin TL harcadı
- Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
- Yıllık izine çıkacaklar dikkat! Bu tarihlerde..
- İbrahim Tatlıses'ten millete çağrı
- Üç ülkedeki Türk vatandaşlarına büyük müjde
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.