12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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AK Parti'den seçim tahmini!

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AK Parti'den seçim tahmini!
Başbakan Yardımcısı Akdağ, seçim tahminini açıklayarak, "Herhalde yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir diye düşünüyorum." diye konuştu.
AK Parti'den seçim tahmini! AK Parti'den seçim tahmini! AK Parti'den seçim tahmini!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,Akdağ, CNN Türk televizyonunda yayınlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ seçim tahminini açıklayarak " Birinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilir. Herhalde yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir diye düşünüyorum. Parlamentoda da AK Parti çoğunluk elde eder, MHP ciddi sayıya ulaşır. Daha modern bir anayasa yapabilme hususunda belli bir sayıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 

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