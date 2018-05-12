12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte

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Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte
İstanbul Beşiktaş’ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz’ın cansız bedeninin görüntüsünü çeken polis memuru hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 28 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş’taki bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz’ı sırtına ve boynuna isabet eden 4 kurşunla öldüren Filiz Aker daha sonra da aynı silahla intihar etmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından otele çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

GÖRÜNTÜLERİ BASINA SATMAYA ÇALIŞTI

Olayın yaşandığı odaya giren polislerden biri olan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru F.K., Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in kanlar içindeki cansız bedenlerini video kaydına aldı. F.K. daha sonra bu videoyu eşi S.K.’ya ve 8 polis arkadaşının olduğu bir WhatsApp grubuna gönderdi. Polis memurunun eşi S.K. da bu videoyu aile üyelerinin olduğu gruba atınca S.K.’nın erkek kardeşinin kız arkadaşı Didem Ç., Şaşmaz ve Aker’in kanlar içerisindeki görüntülerini gazete ve televizyon kanallarına satmaya çalıştı.

EŞİNİ İNANDIRMAK İÇİN VİDEO ÇEKİNCE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntüyü çektiği tespit edilen polis memuru F.K., videoyu gönderdiği eşi S.K., S.K.’nın erkek kardeşi Y.Y. ile Y.Y.’nin kız arkadaşı Didem Ç. gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis memuru F.K., savcılığa verdiği ifadede eşinin mesaide olduğuna inanmaması üzerine video çekerek işte olduğunu kanıtlamak istediğini söyledi. Ancak F.K. hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildi.

POLİS MEMURUNA 7 YIL, EŞİNE 3 YIL HAPİS İSTEMİ

Hakkındaki adli soruşturma da geçtiğimiz günlerde tamamlanan F.K.’nın, “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek”, “ses veya görüntülerin kayda alınması” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamede polis memurunun eşi S.K., kayınbiraderi Y.Y. ve Didem Ç. hakkında ise “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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