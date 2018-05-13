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Dünya devleri ile yarışacak!

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Dünya devleri ile yarışacak!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT tarafından geliştirilen PTT Messenger'ın testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.
Dünya devleri ile yarışacak! Dünya devleri ile yarışacak! Dünya devleri ile yarışacak!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT ve Türk Telekom Vakfı 24. Olağan Genel Kurulu'nun  açılışında yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukları yetiştirmede gecesini  gündüzüne katan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

PTT Messenger yazılımının kendi bakanlığı, diğer bakanlıklar, Savunma  Sanayii Müsteşarlığı, TAI gibi birçok kuruluş tarafından yapılan testlerinin  başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Onlar 'Biz de bunu kullanacağız.' dedi ama birileri bunu anlamıyor.  Birileri, 'PTT'nin ne işi var da PTT Messenger'a girdi, PTT'nin ne işi var  yazılım yapıyor, PTT'nin ne işi var 'Ben dünya devleriyle yarışacağım.' diyor.  Bizim hedeflerimiz var, biz büyüyen, gelişen ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir  PTT'den bahsediyoruz. Bundan bahsediyorsak da bunun gereğini yapacağız. Bunun  gereğini yaparken de uluslararası kurallara uyarak, Sayıştay ve bakanlık  denetimlerini önceleyerek, daha da önemlisi 'Dünya devi olacağız.' diyorsak,  bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıyoruz ki vatandaşın da bizi  gıptayla izleyenlerin de aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Biz yol  alırken, birileri bizi anlamadığı için, birileri son 15 yılda PTT'nin değişimini  kavrayamadığı için 'Kurum 15 yıl önceki gibi davransın, küçülsün, yok olsun,  Hazinenin omuzlarında yük olsun' istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz, onlara ayak  uydursaydık, onlar gibi düşünseydik, davransaydık bugün her alanda 3-4 kat  büyüyen bir Türkiye'den bahsedemezdik."

"OY PUSULALARI PTT TARAFINDAN TAŞINACAK"

Söz konusu seçim dolayısıyla PTT'ye önemli görevler düştüğünü belirten  Arslan, Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan anlaşma gereği oy pusulalarının il ve  ilçelere götürülmesi görevinin mesai arkadaşlarına verildiğini hatırlattı.

Arslan, PTT mensuplarının görevlerinin kutsallığını bildiğini  vurgulayarak, "PTT'miz kritik bir görev ifa diyor. Bu görevi ifa ederken de oy  sandıklarının ve pusulalarının sevkinde hiçbir aksaklık yaşanmaması, mahalline  zamanında gitmesi adına hassasiyetinizi biliyorum ama bir kere daha bu konuda  gerekli gayretin gösterilmesi konusunda mesai arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim çalışmalarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Arslan,  bakanlık olarak seçimlerde ulaşım, erişim ve bilgi işlemle ilgili herhangi bir  aksaklık yaşanmaması adına tüm kurum ve kuruluşları ile muhatapları olan özel  sektör kuruluşları da uyardıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını, almaya  devam edeceklerini söyledi.

Arslan, insanların iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması,  sandıktan çıkacak sonuçla ülkenin geleceğe taşınması sorumluluklarının  bulunduğuna işaret ederek, bu konuda verdikleri önem çerçevesinde 7/24 teyakkuzda  olduklarını kaydetti.

"5 BİN KİŞİLİK ALIM İÇİN SINAV BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR"

Bakan Arslan, PTT'de istihdam edilecek 5 bin kişi için sınav  başvurularını yarın almaya başlayacaklarını belirterek, "21 Mayıs son gün.  Üniversitelerimizin yapacağı yazılı sınav sonucunda mülakatla gerekli test ve  değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra bu arkadaşları bünyemize katacağız." dedi.

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