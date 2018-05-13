Dünya devleri ile yarışacak!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT ve Türk Telekom Vakfı 24. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukları yetiştirmede gecesini gündüzüne katan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

PTT Messenger yazılımının kendi bakanlığı, diğer bakanlıklar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TAI gibi birçok kuruluş tarafından yapılan testlerinin başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Onlar 'Biz de bunu kullanacağız.' dedi ama birileri bunu anlamıyor. Birileri, 'PTT'nin ne işi var da PTT Messenger'a girdi, PTT'nin ne işi var yazılım yapıyor, PTT'nin ne işi var 'Ben dünya devleriyle yarışacağım.' diyor. Bizim hedeflerimiz var, biz büyüyen, gelişen ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir PTT'den bahsediyoruz. Bundan bahsediyorsak da bunun gereğini yapacağız. Bunun gereğini yaparken de uluslararası kurallara uyarak, Sayıştay ve bakanlık denetimlerini önceleyerek, daha da önemlisi 'Dünya devi olacağız.' diyorsak, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıyoruz ki vatandaşın da bizi gıptayla izleyenlerin de aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Biz yol alırken, birileri bizi anlamadığı için, birileri son 15 yılda PTT'nin değişimini kavrayamadığı için 'Kurum 15 yıl önceki gibi davransın, küçülsün, yok olsun, Hazinenin omuzlarında yük olsun' istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz, onlara ayak uydursaydık, onlar gibi düşünseydik, davransaydık bugün her alanda 3-4 kat büyüyen bir Türkiye'den bahsedemezdik."

"OY PUSULALARI PTT TARAFINDAN TAŞINACAK"

Söz konusu seçim dolayısıyla PTT'ye önemli görevler düştüğünü belirten Arslan, Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan anlaşma gereği oy pusulalarının il ve ilçelere götürülmesi görevinin mesai arkadaşlarına verildiğini hatırlattı.

Arslan, PTT mensuplarının görevlerinin kutsallığını bildiğini vurgulayarak, "PTT'miz kritik bir görev ifa diyor. Bu görevi ifa ederken de oy sandıklarının ve pusulalarının sevkinde hiçbir aksaklık yaşanmaması, mahalline zamanında gitmesi adına hassasiyetinizi biliyorum ama bir kere daha bu konuda gerekli gayretin gösterilmesi konusunda mesai arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim çalışmalarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Arslan, bakanlık olarak seçimlerde ulaşım, erişim ve bilgi işlemle ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm kurum ve kuruluşları ile muhatapları olan özel sektör kuruluşları da uyardıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını, almaya devam edeceklerini söyledi.

Arslan, insanların iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması, sandıktan çıkacak sonuçla ülkenin geleceğe taşınması sorumluluklarının bulunduğuna işaret ederek, bu konuda verdikleri önem çerçevesinde 7/24 teyakkuzda olduklarını kaydetti.

"5 BİN KİŞİLİK ALIM İÇİN SINAV BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR"

Bakan Arslan, PTT'de istihdam edilecek 5 bin kişi için sınav başvurularını yarın almaya başlayacaklarını belirterek, "21 Mayıs son gün. Üniversitelerimizin yapacağı yazılı sınav sonucunda mülakatla gerekli test ve değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra bu arkadaşları bünyemize katacağız." dedi.