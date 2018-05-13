14 Mayıs 2018 Pazartesi27 Şaban 1439
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Geri sayım başladı! Emekli maaşı ne kadar artacak?

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Geri sayım başladı! Emekli maaşı ne kadar artacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 5 ila 5.5 tahmin ediliyor. Zam yüzde 5.5 olursa maaşlar 51 ile 250 lira arasında artacak.
Geri sayım başladı! Emekli maaşı ne kadar artacak? Geri sayım başladı! Emekli maaşı ne kadar artacak? Geri sayım başladı! Emekli maaşı ne kadar artacak?

 

Emeklilerin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bunun ilk 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-nisan enflasyonu yüzde 4.69 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu veri ışığında emeklilerin temmuz zammının yüzde 5 - 5.5 aralığında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söylüyor.  
 
NASIL DEĞİŞECEK? 
 
Hem mevcut enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşlar hesaplandı. Hazırlanan tabloya bakanlar, temmuzda ceplerine girecek paranın ne kadar olacağına ilişkin bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı 935 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 5.5 olursa 51 lira artışla 987 liraya yükselecek. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam oranı yüzde 5.5 çıkarsa 4 bin 731 lira 72 kuruşa çıkacak. Maaşta 250 lira artış gerçekleşecek. 

BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS’TEN GEÇTİ

Emekliye yılda 2  kez ikramiye ödenmesini, imar barışı, vergi, ceza ve prim borçlarının yapılandırılmasını  içeren yasa tasarısı Meclis’ten geçti. Buna göre emekli ve maluller bin lirayı dini bayramlar öncesinde tam olarak alacak. Dul ve yetime hissesi oranında ödeme olacak. İkramiyede kesinti-haciz yapılamayacak. 

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