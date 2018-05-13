14 Mayıs 2018 Pazartesi27 Şaban 1439
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Emeklilere 'ucuz ev' müjdesi! Haziranda başlıyor

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Emeklilere 'ucuz ev' müjdesi! Haziranda başlıyor
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin konut ihtiyacını ucuza karşılayabilmek için başlattığı projenin ilk etabını Ankara'da hayata geçirecek.
Emeklilere 'ucuz ev' müjdesi! Haziranda başlıyor Emeklilere 'ucuz ev' müjdesi! Haziranda başlıyor Emeklilere 'ucuz ev' müjdesi! Haziranda başlıyor

 

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, yüzbinlerce emeklinin ilerleyen yaşına rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle ev sahibi olamadığına işaret etti. Emeklilerin kendilerine sorunun çözümü için başvurduğunu aktaran Ergün, bu kapsamda TOKİ ile süren projelerin yanı sıra dernek olarak da çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ergün, emeklilerin kıt imkanlarıyla konut sahibi olabilmelerini sağlamaya yönelik bankalarla ciddi planlamalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin kendi evlerinde otururken kira öder gibi taksitlerini ödeyebilmelerine imkan veren modeller de dahil olmak üzere sınırsız ödeme seçenekleri üzerinde çalışan proje ekibimiz, ülkemizin güçlü bankalarıyla ve inşaat sektörümüzün ciddi firmalarıyla önemli projeler hazırladılar. Bankaların ve inşaat sektörünün 'icat' olarak tanımladığı bu proje sayesinde, emeklilerimiz ve birinci derece yakınları neredeyse yarı fiyatına, seçkin konumlarda ve 20 yıla varan vadelerde konut sahibi olabilecekler. Projelerin tamamı banka güvencesinde ve en geç 18 ayda anahtar teslimi garantisiyle hayata geçirilecek."

" İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA'DA DA HAYATA GEÇİRİLECEK"

Ergün, proje kapsamında İncek'teki konutlar için başvuruların tamamlandığını, Yukarıyurtçu için ise başvuruların 1 Haziran itibariyle alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Banka garantisinin yanı sıra bütün projelerimiz derneğimiz ve Emekkent'in sıkı denetimi altında hayata geçirilecek. Projelerden yararlanmak için hiç bir sınırlama bulunmuyor. Evi olan da bu projelerden daire sahibi olabiliyor. Ayrıca kiraya verememe, satamama gibi sınırlamalar da bulunmuyor. Kaliteli, ucuz, uygun vade ve ödeme koşullarıyla emeklileri ev sahibi yapmayı amaçlayan projemiz Ankara'nın ardından, İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de de hayata geçirilecek."

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