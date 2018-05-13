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İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el otomotiv pazarında faaliyet yürüten Otoshops'un Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, ikinci el otomobil fiyatlarının birkaç ay içinde yüzde 10 civarında artacağını söyledi.
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

 

İkinci el otomotiv pazarında faaliyet yürüten Otoshops'un Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, 1 yaşındaki bir araç geçen sene kasım ayında sıfırı ile yüzde 15 fiyat farkına sahipken, şu an bu farkın yüzde 25’lere kadar çıktığını belirterek, "Bu fark kapanana kadar ikinci elde fiyatlar yükselecektir. Bu durum, mevcut fiyatların birkaç ay içinde yüzde 10 civarında artması anlamına geliyor." dedi.

Tuğrul Denizaşan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, her yıl istikrarlı bir şekilde artış gösteren ikinci el pazarının bu yılın ilk 3 ayında da geleneği bozmadığını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk çeyrekte ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satışların 1 milyon 911 bin 135 olarak gerçekleştiğini aktaran Denizaşan, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış anlamına geldiğini dile getirdi.

Sıfır araç fiyatlarının yüksek kurların etkisiyle artması sonucu, ikinci el araç pazarının tüketici gözünde daha avantajlı bir konuma geldiğini belirten Denizaşan, yıl sonunda satış adetlerinde öngörülerin üstünde bir artış beklediklerini söyledi.

"Bayram öncesinde satışlar artacaktır"

Denizaşan, seçimlerin 24 Haziran’a alınması sonrasında 2-3 günlük bir durgunluk süreci yaşandığını, ancak politik gelişmelere alışık ve hazırlıklı olan piyasanın hemen normale döndüğünü kaydetti.

Yaz ayları öncesi yaşanan mevsimsel hareketliliğin de bunda etkili olduğuna değinen Denizaşan, "Aslında ramazan ayı her sene biraz durgun geçer ama bu yıl piyasanın en hareketli olduğu 15 Mayıs-15 Haziran dilimine denk geleceği için fazla bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz. Bayram öncesinde ise satışlar mutlaka artacaktır." diye konuştu.

Denizaşan, seçimlerden sonra ikinci el pazarının nasıl seyredeceğine yönelik soruya ise, "Seçimlerin bitmesi yaz aylarının ortasına denk geliyor. Seçimlerden bağımsız olarak bu mevsim hep durgun geçer. Dolayısıyla durgunluk olacaktır ancak bunu seçime bağlamak mevsimsel olarak doğru olmaz." yanıtını verdi.

"İkinci elde fiyatlar yükselebilir"

Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, kurların ani artışına paralel olarak sıfır araç zamlarının 2018 model araçlara yansıtılmasının doğal olarak ikinci el araçları tüketici açısından daha cazip bir seviyeye getirdiğini anlattı.

İlk 3 ayda markaların elinde kalan 2017 model sıfır araçların da tükenmesiyle nisan ayında ciddi bir talep artışı yaşadıklarını belirten Denizaşan, sıfır araç fiyatlarındaki artışlara bakıldığında, fiyatların bu seviyelerin altına düşmesinin pek mümkün görünmediğini dile getirdi.

Denizaşan, "Bizim istatistiki çalışmalarımıza göre, 1 yaşında bir araç geçen sene kasım ayında sıfırı ile yüzde 15 fiyat farkına sahipken, şu an bu fark yüzde 25’lere kadar çıkmış durumda. Bu fark kapanana kadar ikinci elde fiyatlar yükselecektir. Sonuç olarak bu durum, mevcut fiyatların birkaç ay içinde yüzde 10 civarında artması anlamına geliyor." dedi.

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