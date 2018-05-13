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Konutta faiz düştü zamma dikkat

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Konutta faiz düştü zamma dikkat
Bankaların konut kredilerinde faizi yüzde 1,25’lerden 0,98 çekmesi emlak sektörünü hareketlendirdi. Ancak uzmanlar ev alacakları uyarıyor.
Konutta faiz düştü zamma dikkat Konutta faiz düştü zamma dikkat Konutta faiz düştü zamma dikkat

 

Bugünlerde konut sektöründe stokların eritilmesi için birbiri ardına olumlu adımlar atılıyor. KDV ve harçlarda yaşanan indirimlerin ardından sektöre son iyi haber bankalardan geldi. Ağırlık olarak yüzde 1,24-1,27 seviyelerinde uygulanan ve bazı bankalarca yüzde 1,40'a kadar tırmandırılan konut kredisi aylık vade farkını 6 banka yüzde 0,98'e çekti. Bu da yüzde 1,27 ile çekilen her 100 bin liralık kredinin aylık ödemesini 208 lira ucuzlatıyor. Aynı taksit sayısı ve vade farkı oranıyla hesaplama yapıldığında ise 500 bin lirayla alınan bir konutta alıcının aylık cepte kalan para miktarı ise bin 36 liraya kadar çıkıyor.

ARAŞTIRMA YAPIN

Başbakan Binali Yıldırım’ın ilk müjdeyi verdiği konutta düşük vade farkı kampanyası hem konut alıcısında hem de konut üreticisinde heyecan oluşturdu. Ancak bu noktada emlak uzmanları vatandaşı uyarıyor. Satın alınacak evin fiyatının faiz kararı öncesi ve sonrasının iyi analiz edilmesini belirten uzmanlar, “İnşaat sektörü gerek artan dolar kurundan gerekse yüksek kredi maliyetleriyle gayrimenkule istediği oranda zam yapamadı. Şimdi kredide maliyetlerin azalmasıyla gayrimenkule gizli zam yapabilirler. Bu nedenle satın alınacak evde fiyat bilgisi önem taşıyor. Zaten vatandaş satın almak istediği evi daha önce gidip görmüş ve fiyat bilgisini almıştır. Yeni kampanya ile fiyatta bariz bir fark varsa bu durumda firmayı uyararak pazarlıklarını ona göre yapabilirler” tavsiyesinde bulundu.

DERNEKLER EL ATSIN

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar, kendilerinin fiyat analizi yapmakta zorlanacağını ama bu konuda sektör derneklerinin devreye girmesini talep ediyor. Nitekim Emlak Konut GYO, daha önce yaptığı kampanyalarda bu konuya özellikle dikkat etmişti. Emlak Konut GYO, Gerek doğrudan gerekse hasılat paylaşım modeliyle inşa edilen bağlı bütün projelerde eski ve yeni fiyat listesini karşılaştırmış ve zam yapılmasına izin vermemişti. Vatandaş, oyunlarla konut alıcısının küstürülmemesi için firmaların da bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğine vurgu yaptı. Her firmanın kampanya öncesi ve kampanya sonrası fiyatlarını listeleyip satış ofislerine asmaları da öneriler arasında yer aldı.

KREDİSİ OLAN FAYDALANAMIYOR

Bazı bankaların vade farkını aşağı çeken kampanyası, daha önce yüksek vade farkıyla kredi kullananlara da umut oldu. Ancak bu sevinç bankaların açıklamalarıyla kısa sürdü. Çünkü kampanyaya dahil bankalar eski kredilerin bu oranlardan yapılandırılmayacağını açıkladı. Yani başka bankadan refinansman mümkün olmayacak. İkinci elden konut alanlar ise kampanya şartlarından istifade edebilecek.

SATIŞ OFİSLERİ CANLANDI

Kampanya ‘bekle-gör’ durumundaki vatandaşı ve stoklarını eritmek isteyen inşaat firmalarını harekete geçirdi. Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, faiz indirim kararının büyük heyecan yarattığını söyledi. Hasanoğlu “Alım kararı verenler var, satış ofisini arıyorlar. Yapılan bu düzenlemenin sektöre büyük bir canlılık getireceğini düşünüyoruz. Uzun zamandır elinde döviz olan ve gayrimenkul almayı bekleyen kesim bu indirim sonrasında harekete geçecek” dedi. Güçlü İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Utkucan Çelik de konut satışlarının artacağına ve gayrimenkul sektörünün canlanacağına inandıklarını, satış ofislerindeki hareketliliğin bunu gösterdiğini söyledi.

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