14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

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Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı
Denizli'de Meteoroloji Müdürlüğü’ne ait hava tahmin balonu Pamukkale İlçesi kırsal Gökpınar Mahallesinde düştü. Gökten bir cismin düştüğünü görenler ne olduğunu anlayamadı.
Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

 

Bugün Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde Meteoroloji Müdürlüğü’ne ait bir hava tahmin balonu bilinmeyen bir nedenle düştü.

Gökten bir cismin düştüğünü görenler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler düşen cismin meteorolojiye ait hava tahmin balonu olduğunu görünce durumu ilgililere bildirdi.

Olay yerine gelen görevliler, balondaki hava tahmin ölçüm aletlerini aldılar. Çevre sakinleri gökyüzünden düşen cisim nedeni ile kısa süreli panik yaşarken, cismin hava ölçüm balonu olduğunu öğrendiklerinde ise rahat bir nefes aldılar.

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