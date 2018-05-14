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Vatandaş dikkat! Çeyreği 40 liraya satıyorlar

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Vatandaş dikkat! Çeyreği 40 liraya satıyorlar
Rekor altın fiyatlarını fırsat bilen ‘altın sahtekarları’ Darphane mührünü de taklit edip, sosyal medya hesaplarında ‘birebir aynı’ diyerek 40 liraya çeyrek, 60 liraya Cumhuriyet altını satıyor.
Vatandaş dikkat! Çeyreği 40 liraya satıyorlar Vatandaş dikkat! Çeyreği 40 liraya satıyorlar Vatandaş dikkat! Çeyreği 40 liraya satıyorlar

Altın fiyatı rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, beraberinde ‘sahtekarlar’ da türedi. Sosyal medyayı kullanan altın fırsatçıları, buralarda açtıkları hesaplarla sahte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını satıyor. Üstelik bu altınlara, sadece Darphane tarafından basılabilecek mührün de kopyasını ekliyorlar. Alıcısı oldukça çok olan altınlar, 40, 50 ve 60 liradan satılıyor.

Gerçekte, gram altının fiyatı 182 TL, çeyrek altın 300 TL, Cumhuriyet altını da 1218 TL civarında seyrediyor.

Sık sık değişiyor

Darphane yetkilileri, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını üzerinde bulunan mührün sadece Darphane tarafından basılabildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle bu altınların üretimi sadece Darphane tarafından yapılabiliyor ve piyasaya sunuluyor.

Cumhuriyet altını, devlet güvencesi altında sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılabilen değişik boyut ve ağırlıkları olan 22 ayar altın bir para. Meskûk (sikke) ve ziynet olmak üzere iki türü var. Meskûk altına halk arasında Ata Altını da deniyor. Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi dünyanın en gelişmiş darphaneleri arasına girdi.

Ancak bu sosyal medya hesaplarını kullanan altın fırsatçıları, ‘birebir aynı’, ‘ayırt edilmez’ ifadeleriyle satış yapıyor. Yine bu hesaplardan altın alan kullanıcıların gönderdiği mesajlarda ‘gerçeğinden farksız’ olduğu söyleniyor.

Aynı zamanda arama motorlarında da son zamanlarda ‘nasıl sahte çeyrek altın bulurum’ aramalarının giderek arttığı görülüyor.

Kuyumcular da böyle bir üretim için sadece Darphane’nin yetkili bulunduğunu belirterek, sahtekarların bu tür satışı açıktan yapamayacağını belirtiyor. Bu nedenle sosyal medyadan sahte altın satışları yapanlar sık sık isim değişikliği yapıyor ya da gönderilerini siliyor. Sosyal medya hesapları değişse de sahte mühürlü altın satanların takipçisi düşmüyor.

Sahte altınlar özellikle düğünlerde takı olarak takmak için aranıyor.

Yanlış anlaşılmış!

Sosyal medyadan çeyrek altın satan bir hesap yöneticisi, Milliyet’e yaptığı açıklamada, ‘Biz kolye ucu, bileklik ucu gibi nedenlerle üretiyoruz. Ama insanlar bizi yanlış anlıyor” ifadelerini kullandı. Ancak başta düğünler olmak üzere sahte altının ‘hediyelik’ olarak kullanıldığı biliniyor.

Daha önce çeyrek altının gramajı düşürülerek ‘çeyreğin yarısı’ üretimleri yapılıyordu. Ancak çeyreğin yarısında sadece gramaj farkı var, altın gerçek. Fiyatların yükseldiği son dönemlerde alışı da, satışı da yapılıyor.

Yandaki resimdeki gibi sahte çeyrek altınlar ise birebir aynı mühürlü haliyle 14 ya da 22 ayar altın kaplama diye satılıyor. Hiçbir değeri olmayan bu metaller, düğün takısı olarak satın alınıyor.

Fırsatçı sosyal medya hesaplarında sahte mühürlü çeyrek altın 40 - 50 liradan, yarım altın 50 - 60 liradan satılırken, Cumhuriyet altını ise 60 - 70 liradan satılıyor.

Milliyet

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