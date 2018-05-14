Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs resti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İntercontinental Otelde düzenlenen akşam yemeğinde TURKEN Vakfı mensubu öğrencilerle bir araya gelerek, katılımcılara hitap etti.
ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Yarın bir adım atılıyor. Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış ne yaparsanız yapın. 128 ülke düşüncesini ortaya koydu. Kudüs Filistin'in başkentidir.'' ifadelerini kullandı.
'BİR SIKINTI BİN HAYIR KAPISI AÇAR'
Bir insanı büyük yapan düşünceleridir. İnsan hayal kurduğu sürece canlı ve diridir. Başarının anahtarı azim, dirayet ve disiplindir. Dünya hayatı dikensiz gül bahçesi değil asla da olmayacak. Dünya hayatı bizim için imtihandır. Kimi zaman bir sıkıntı bin hayır kapısı açar.
İLK ZİYARET EDEN ÜLKE OLDU
Vakfımız, kurumsallaşmasını hızla tamamlayarak uzun yıllar FETÖ'cü alçakların elinde olan yurt dışı eğitim alanında büyük başarı kazandı. 15 Temmuz ihaneti sonrası ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.
Birleşik Krallık Hükümeti 15 Temmuz darbe girişiminde karşı duruşuyla yanımızda olduğunu gösterdi. Darbe girişiminden 5 gün sonra Bakan Dunken ülkemizi ziyaret eden ilk ülke oldu.
Demokrasinin beşiği iddiası olan ülkelerde mültecileri ırkçılık karşıladı. Avrupa'ya baktığımızda göçmenlerin tehdit olarak kabul edildiğini görüyoruz. Mülteci meselesi bize insan hakları dersi vermeye çalışan ülkelerin makyajını akıtmış, gerçek yüzlerini ortaya çıkarmıştır.
KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR
Yarın bir adım atılıyor. Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış ne yaparsanız yapın. 128 ülke düşüncesini ortaya koydu. Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz.
ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir. ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır.
24 HAZİRAN SEÇİMLERİ
24 Haziran seçimleri, ülkemizin önünde yeni bir dönemin açılacağı çok kritik seçimlerdir. Bu seçimin sonucuna göre ülkemiz ya 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma hamlesini devam ettirecek ya da çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği pek çok kazanımı heba olup gidecektir.
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs resti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İntercontinental Otelde düzenlenen akşam yemeğinde TURKEN Vakfı mensubu öğrencilerle bir araya gelerek, katılımcılara hitap etti.
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