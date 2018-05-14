14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs resti!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs resti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türken Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte konuştu. Erdoğan, "Kudüs, İsrail'in başkenti olacakmış ne olarak tanırsanız tanıyın. 128 ülke tavrını çok net ortaya koydu, Kudüs Filistin'in başkentidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs resti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs resti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs resti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İntercontinental Otelde düzenlenen akşam yemeğinde TURKEN Vakfı mensubu öğrencilerle bir araya gelerek, katılımcılara hitap etti. 

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Yarın  bir adım atılıyor. Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış ne yaparsanız yapın. 128 ülke düşüncesini ortaya koydu. Kudüs Filistin'in başkentidir.'' ifadelerini kullandı.

'BİR SIKINTI BİN HAYIR KAPISI AÇAR'

Bir insanı büyük yapan düşünceleridir. İnsan hayal kurduğu sürece canlı ve diridir. Başarının anahtarı azim, dirayet ve disiplindir. Dünya hayatı dikensiz gül bahçesi değil asla da olmayacak. Dünya hayatı bizim için imtihandır. Kimi zaman bir sıkıntı bin hayır kapısı açar.

İLK ZİYARET EDEN ÜLKE OLDU

Vakfımız, kurumsallaşmasını hızla tamamlayarak uzun yıllar FETÖ'cü alçakların elinde olan yurt dışı eğitim alanında büyük başarı kazandı. 15 Temmuz ihaneti sonrası ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.

Birleşik Krallık Hükümeti 15 Temmuz darbe girişiminde karşı duruşuyla yanımızda olduğunu gösterdi. Darbe girişiminden 5 gün sonra Bakan Dunken ülkemizi ziyaret eden ilk ülke oldu. 

Demokrasinin beşiği iddiası olan ülkelerde mültecileri ırkçılık karşıladı. Avrupa'ya baktığımızda göçmenlerin tehdit olarak kabul edildiğini görüyoruz. Mülteci meselesi bize insan hakları dersi vermeye çalışan ülkelerin makyajını akıtmış, gerçek yüzlerini ortaya çıkarmıştır.

KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR

Yarın  bir adım atılıyor. Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış ne yaparsanız yapın. 128 ülke düşüncesini ortaya koydu. Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz.

ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir. ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

24 Haziran seçimleri, ülkemizin önünde yeni bir dönemin açılacağı çok kritik seçimlerdir. Bu seçimin sonucuna göre ülkemiz ya 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma hamlesini devam ettirecek ya da çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği pek çok kazanımı heba olup gidecektir.
 

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