Erdoğan'dan Abdüllatif Şener sorusuna cevap: Adam değil

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'deki Hard Talk programına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin parti kanalında yorumculuk yapan eski milletvekili Abdüllatif Şener için "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım." dedi.

ABDÜLLATİF ŞENER ADAM DEĞİL

Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok." yanıtını verdi.

Şener'in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, "Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" diye konuştu.