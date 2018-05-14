Erdoğan'dan İngiliz BBC'yi susturan cevap: Rahat olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye verdiği röportajında İngilizlerin seçimlerle ilgili sorusuna verdiği cevapla muhabiri susturdu.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'deki Hard Talk programına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerle ilgili soruya "atı'da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun." dedi.

KİM KAZANIRSA SAYGI DUYACAK

Seçim sürecine ilişkin dile getirilen kaygıların sorulması üzerine Erdoğan, "Türkiye'de sandık var ve bu sandığa AGİT de geliyor, farklı ülkelerden de davetler yapıyoruz ve hepsinin huzurunda oylar kullanılıyor. Ve bu oylar kullanıldığı zaman kim kazanır ortaya çıkacak. Biz tekrar kazanıyorsak herkes buna saygı duyacak. Kazanamazsak, biz kim kazanırsa ona saygı duyarız; olay bu kadar basittir." yanıtını verdi.

BATI RAHAT OLSUN HELE BBC ÇOK RAHAT OLSUN

AK Parti'nin ve kendisinin, seçimleri kazanamama ihtimaliyle ilgili soruyu ise Erdoğan, "Bu soruyu bize niye sordunuz? Daha iyi işte, eğer kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı'da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun." şeklinde yanıtladı.

"Tabii ki kazanmak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bütün ekibimizle, bütün gayretimizle kazanmak için bu çabamızı göstereceğiz. Çünkü bizim bütün hedefimiz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır ve bunun için de ilk 10'a Türkiye'yi dünya ekonomisi içinde sokmaktır." diye konuştu.