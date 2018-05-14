14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Türkiye için kritik veri açıklandı!

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Türkiye için kritik veri açıklandı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Mart dönemi ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.
Türkiye için kritik veri açıklandı! Türkiye için kritik veri açıklandı! Türkiye için kritik veri açıklandı!

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 1 milyar 695 milyon ABD doları artarak 4 milyar 812 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 

Merkez Bankası'ndan cari açık rakamları ile ilgili yapılan açıklama şöyle: 

"Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 1.695 milyon ABD doları artarak 4.812 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 55.380 milyon ABD doları olmuştur.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.692 milyon ABD doları artarak 4.608 milyon ABD dolarına yükselmesi, birincil gelir dengesi açığının 240 milyon ABD doları artarak 1.313 milyon ABD dolarına yükselmesi ve bir önceki yılın Mart ayında 240 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesinin bu yılın aynı ayında 6 milyon ABD doları net çıkış kaydetmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 239 milyon ABD doları tutarında artarak 988 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon ABD doları artarak 1.238 milyon ABD doları olmuştur."

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